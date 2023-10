Zubau für Weinburger Kindergarten: Planungsauftrag vergeben

Nach Bedarfserhebung und Standortüberprüfung gab der Gemeinderat grünes Licht für den Zubau zweier Kindergartengruppen zum Haupthaus. In der jüngsten Sitzung wurde der Auftrag für die Planung des Zubaus einstimmig an Architekten Josef Ruhm vergeben. Die Planung mit Ausschreibungsbegleitung kostet 96.000 Euro. Laut Prognose werden die Baukosten für den Zubau etwa 1,2 Millionen Euro betragen.

Bürgermeister Michael Strasser (SPÖ) betont, es sei wichtig, jemanden an Bord zu holen, der den Bauprozess kompetent und verlässlich begleiten kann und auch den Überblick bei Fördermöglichkeiten hat. Mit Architekt Josef Ruhm habe man den passenden Partner gefunden. Man wolle auch jede Möglichkeit, Förderungen zu bekommen, nutzen. Außerdem soll der Zubau in enger Abstimmung mit den Pädagoginnen alle modernen Anprüchen der Elementarpädagogik erfüllen. Bei der Gemeinderatsitzung betonte Strasser, der Zubau sei eine Investition in die Zukunft. Denn es solle dort dann genug Raum geben, dass für die nächsten Jahrzehnte keine Maßnahmen mehr nötig sein werden.

Mit dem Zubau soll die derzeitge Kleinkindgruppe in die Volksschule in das Haupthaus übersiedeln. Das soll auch die besser Nutzung der Schule für Individualunterricht und Nachmittagsbetreuung ermöglichen. Weiters soll eine Tagesbetreuungseinrichtung für Kinder unter zwei Jahren geschaffen werden.