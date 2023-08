Ferienspiel in Hofstetten-Grünau geht munter weiter

Die zehnte Station des Ferienspiels war bei der Hofstettener Staffel der Österreichischen Rettungshundebrigade. 21 Kinder erhielten die Gelegenheit, sich mit der Welt der Rettungshunde vertraut zu machen. Die Vierbeiner präsentierten gemeinsam mit den jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ihre Fertigkeiten bei einem Parcours. Als Erinnerung bekamen die Kinder Pfotenabdrücke der Hunde auf die Arme gestempelt.

Da das Interesse an der Ferienspielstation mit den Jägern so groß war, gab es einen zweiten Termin am Bauernhof Stuphann. Nochmals 15 Kinder hatten die Möglichkeit, gemeinsam mit Johann und Maria Stuphann einen lustigen und lehrreichen Nachmittag im Wald zu verbringen. Durch verschiedene interaktive Spiele erhielten die Kinder Einblicke in die Jagd und das Fährtenlesen.

Und auch beim Roten Kreuz machte das Ferienspiel Halt. Geschäftsführender Gemeinderat Günter Graßman begrüßte die 18 Kinder. Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer durften lernen, wie sie in Notsituationen schnell Erste Hilfe leisten können. Nebenbei genossen sie auch das Apfelfischen-Spiel und hatten die Gelegenheit, Halsketten aus Speckstein zu basteln. Zum Abschluss durften sich die Kinder bunt und kreativ schminken lassen. Natürlich gab es zum Ausklang auch ein Eis.