Frankenfelser Florianis wählten neues Kommando

Eine Ära ging bei der Jahreshauptversammlung der Frankenfelser Feuerwehr zu Ende: Thomas Wutzl stellte nach zehn Jahren als Kommandant seine Funktion zur Verfügung. Zuvor war er zwei Jahre Kommandant-Stellvertreter. Gemeinsam mit seinen jeweiligen Wegbegleitern hat er in dieser Zeit Fuhrparkteile, viele Gerätschaften sowie Ausrüstungsteile erneuert und aufgestockt.

Überwältigende Mehrheit für bisherigen Stellvertreter

Ein Meilenstein war der Neubau des Feuerwehrhauses. Für seine Verdienste verlieh ihm Bürgermeister Herbert Winter das goldene Verdienstabzeichen der Marktgemeinde. Der Mannschaft bleibt Wutzl als Zugskommandant erhalten.

Zu seinem Nachfolger wählten die Floriani – mit überwältigender Mehrheit – den bisherigen Kommandant-Stellvertreter Daniel Häusler. Im zweiten Wahlgang wählten sie Werner Swatek mit ebenso eindeutiger Mehrheit zum Kommandant-Stellvertreter.

Darüber hinaus blickte die Feuerwehr auf ein ereignis- und einsatzreiches Jahr zurück: Bei 109 Einsätzen war die Mannschaft 1.445 Stunden im Einsatz. Dabei reichte das Spektrum von Großbränden, vielen Verkehrsunfällen bis hin zu schweren Bergungen im Gelände und auf der Straße. Der größte Einsatz war der Waldbrand im Bereich Falkensteinrotte im März. „Durch großen körperlichen Einsatz in extrem unwegsamem Gelände konnten wir eine Katastrophe verhindern“, erinnert sich Wutzl gegenüber der NÖN zurück.

Der Fuhrpark wird seit letztem Jahr durch einen Ford Ranger ergänzt. Er ersetzt das alte Versorgungsfahrzeug, das 2021 verkauft wurde. Die Aufbauarbeiten leisteten die Floriani in Eigenregie. Zudem standen Reparaturen am Tankfahrzeug an. Hier musste die Seilwinde erneuert und Rost beseitigt werden.

Gratulationen zur Wahl

Abschnittsfeuerwehrkommandant Andreas Ganaus hob die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit Thomas Wutzl hervor und gratulierte dem neu gewählten Kommando zur Wahl. Ebenso erwähnte er die verlässliche Unterstützung der Feuerwehr Frankenfels im Abschnitt. ASBÖ-Obmann Manfred Hößl sowie der Kommandant der FF-Weißenburg Christoph Prammer gratulierten dem neuen Kommando ebenfalls und dankten für das ausgezeichnete Miteinander.

Anlässlich ihrer Überstellung in den Reservedienst erhielten Franz Karner und Franz Größbacher eine Urkunde für verdienstvolle Tätigkeiten im Feuerwehrwesen.

