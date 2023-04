Herbert Stix ist erneut Obmann beim Feitlclub Tradigist

Die Neuwahl des Vorstands stand bei der Jahreshauptversammlung des Feitlclubs Tradigist im Gasthaus Mahrer an. Herbert Stix wurde einstimmig zum neuen Obmann gewählt. Er fungierte die letzten vier Jahre als Ehrenobmann und stand davor 16 Jahre lang an der Spitze des Vereins. Nun stellte er sich erneut für die Vereinsspitze zur Verfügung.

Der bisherige Obmann Hubert Berger unterstützt den Feitlclub weiterhin gemeinsam mit Markus Thalhammer als Obmann-Stellvertreter. Als Wahlleiter fungierte Bürgermeister Franz Singer. Er gratulierte dem neuen Vorstand und wünschte weiterhin ein erfolgreiches Wirken.

„Wir organisieren gesellschaftliche Veranstaltungen wie den Vereinsausflug, einen Wandertag sowie den Sommerausklang in Tradigist“, kündigt Obmann Herbert Stix die nächsten Vorhaben an. Zusätzlich ist der Verein mit einem Stand beim Pielachtaler Dirndlkirtag in Kirchberg sowie bei Adventmärkten in Rabenstein und Kirchberg vertreten.

Der Feitlclub hat wurde 1967 gegründet und hat aktuell 125 Mitglieder. Vereinslokal ist das „Tradigister Stüberl“ von Monika Griesauer. Der Verein besitzt mehrere Feitl, die ausgeklappt werden können; von drei Zentimeter bis über drei Meter Länge. Die Feitl-Sammlung wurde schon öfters bei Veranstaltungen ausgestellt. Vereinsmitglieder sollten immer einen Taschenfeitl eingesteckt haben. Wenn nicht, müssen sie 30 Cent und Vorstandsmitglieder sogar 50 Cent in die Vereinskasse einzahlen.

