Gemeinde kauft Firmenareal. Nach 102 Jahren in Familienbesitz stellt die Erdbau-, Transport- und Brunnenbau-Firma E. Boria mit Anfang Jänner ihren operativen Betrieb ein. Die Gemeinde Weinburg kauft das Areal. Firmenchef Ernst Boria wechselt als neuer Mitarbeiter zur Gemeinde. Bürgermeister Peter Kalteis spricht von einer „Zukunftsinvestition, die die Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde im Dienste der Bürger wesentlich verbessern kann.“ Für etwaige Firmenansiedlungen kann das Areal in Zukunft genutzt werden, ebenso für die Bauhofanlage. Derzeit ist dort die Firma von Malermeister Marco Füllerer eingemietet und verwendet einen Teil der Fläche als Lagerplatz, der Gemeinde-Bauhof hat hier auch schon ein Lager. Mehr hat sich im Laufe des Jahres nicht getan. Die weitere Nutzung ist noch offen.

Fahrschule zurück im Tal. Wegen einer Gesetzesänderung 2019 musste die Fahrschule Sauer ihre Außenstelle in Kirchberg aufgeben. Seit 35 Jahren fanden hier Kurse statt. Im Jänner 2020 die Jubelmeldung: Der Standort Kirchberg kann wieder aktiviert werden. Denn Fahrschule-Sauer-Betreiber Richard Mader hat die am St. Pöltner Bahnhofplatz gelegene Fahrschule Mayer gekauft. Damit kann Mader auch wieder im Pielachtal eine Fahrschule eröffnen. Der erste Kurs findet zu Ostern in der Kirchberghalle statt. Mit den beiden Fahrschulen in einer Hand ergeben sich vorteilhafte Synergien. Der moderne Sauer-Übungsplatz in der Porschestraße in St. Pölten steht künftig auch den Mayer-Fahrschulautos zur Verfügung.

Richard Mader und Martina Matauschek vor der Fahrschule Mayer, die nun zur Fahrschule Sauer gehört. Steiner

Unter Drogen übers Feld. Wild und unkoordiniert über Wiesen und Felder fährt eine 36-Jährige in Weinburg. Mit ihrem Begleiter am Beifahrersitz kurvt sie vorerst durch die Berggasse und biegt in einen kleinen Weg ein. Doch die Fahrt endet in einer Wiese. Wendemanöver zurück auf den Weg scheitern. Sie wählt einfach eine „Alternativroute“ quer über die Felder Richtung Weinburg. Doch auch dieser Plan misslingt. Vor einer steilen Böschung kommt sie letztlich zum Stehen. Aufmerksame Anrainer verständigen die Polizei. Eine Überprüfung der Lenkerin brachte gleich mehrere Vergehen ans Tageslicht: Nicht nur, dass die Frau gar nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist, im Auto werden Cannabis, Speed und verschreibungspflichtige Medikamente sichergestellt. Eine Überprüfung bestätigt: Die 36-Jährige hat sich unter Drogeneinfluss ans Steuer gesetzt. Sie wird angezeigt.

Für Masterarbeit geehrt. Sophie Kendler aus Hofstetten-Grünau beschäftigt sich während ihres Auslandsaufenthalts an der NTNU in Trondheim (Norwegen) mit Fischfragmenten als Rohstoff für hochwertige Konsumgüter. Für diese Innovation erreichte sie im Rahmen des „INNOVATIONaward“ des FH-Fördervereins Wels in der Kategorie „Umwelt und Naturwissenschaften“ den zweiten Platz.

Mit erhobenen Händen gestellt. Die Polizei macht einen routinemäßigen Verkehrsschwerpunkt in Hofstetten-Grünau. Plötzlich fällt den Beamten ein Moped auf, das ohne Licht und ohne Kennzeichen unterwegs ist. Die Streife fährt hinterher, der junge Mann flüchtet auf den Radweg. Dort verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzt. Er flüchtet zu Fuß weiter ins Gebüsch. Ein Beamter verfolgt ihn. Schließlich geht dem Burschen die Luft aus. Er ergibt sich freiwillig mit erhobenen Händen, obwohl er nie von der Polizei bedroht wurde. Vom Gericht wird er schließlich zu 80 Sozialstunden und zu einer Geldstrafe verurteilt.

Amtsleiter im Ruhestand. Mehr als 40 Jahre lang arbeitet der technische Zeichner Gottfried Luger am Gemeindeamt Hofstetten-Grünau. Seit heuer ist er endgültig in Pension. Zuvor ist er zuständig für die Bauabteilung und den Gemeindekurier. Von standesamtlichen Angelegenheiten über den Reisepass bis hin zum Steuerausgleich: Alle Bereiche lernt er kennen. Bis zum Antritt der Altersteilzeit anlässlich seines 60. Geburtstages vor drei Jahren fungiert er als Hofstettener Amtsleiter. Er initiierte die örtliche Multimediathek und mit großem Engagement die Volkshochschule Pielachtal. Die Leitung hat als seine Nachfolgerin nun seine Gemeindekollegin Christa Schmirl inne.

Gottfried Luger war Amtsleiter in Hofstetten-Grünau. Gemeinde

Noch ein Amtsleiter ist seit heuer im Ruhestand: Gottfried Auer aus Rabenstein. Er hat die Gemeindestube geprägt wie kaum ein anderer in den letzten 45 Jahren. Im Jahr 1975 trat er in den Gemeindedienst ein. Auer machte alle Modernisierungen im Gemeindedienst mit und leitete die Umstellung in ein modernes, auf EDV basierendes Bürgerservice-Büro. Er begründete auch 1984 die Gemeindebücherei. Er ist der Initiator der Fairtrade- und Bodenbündnis-Gemeinde Rabenstein sowie zahlreicher Raben-Funlogos in Kooperation mit dem Karikaturisten Hubert Schorn. Die Betreuung der Webseite und Öffentlichkeitsarbeit zählen ebenso zu seinen Leistungen. Auer ist auch einige Jahre als freier Mitarbeiter für die NÖN aktiv. Sein großes Herzensprojekt der letzten Jahre ist bis heute die Ortsgeschichte und damit verbunden, der Aufbau der Rabensteiner Topothek. Seine Agenden als Amtsleiter hat Evelyn Gruber übernommen.

Gottfried Auer fungierte als Amtsleiter in Rabenstein. NÖN

Schwarzfischer verurteilt. Weil sie unerlaubt Fische aus einem Privatteich in Markersdorf-Haindorf geangelt haben, stehen jetzt zwei 20-Jährige vor dem St. Pöltner Landesgericht. Sie sind angeklagt, mit weiteren Mittätern Fische aus einem Gewässer gestohlen zu haben. Der Teich war umzäunt. Die Burschen klettern einfach über den Zaun. Etwa acht Karpfen nehmen die zwei laut eigenen Aussagen aus „Spaß am Fischen“ aus dem Gewässer. Grundsätzlich einigt man sich zuerst auf eine Diversion von 50 Euro. Da diese aber dann von den Angeklagten zu spät eingezahlt wird, ordnet der Richter bei der Verhandlung je 50 Stunden gemeinnützige Leistungen als Strafe an. Außerdem müssen die beiden jeweils 500 Euro Schadensersatz zahlen.

TV-Gottesdienste als Hit. Seine erste Live-Messe im Fernsehen feiert Pfarrer Emeka Emeakaroha im April in Ober-Grafendorf. Der von ihm zelebrierte Gottesdienst wird auf ServusTV österreichweit übertragen. 58 Minuten lang ist Emeka Emeakaroha live im Fernsehen – und lockt durchschnittlich 67.000 Zuschauer vor den Bildschirm, zu Spitzenzeiten gar 216.000 Personen. Auch Pater Leonhard Obex zelebriert eine TV-Messe in Rabenstein. Auch für ihn ist diese Messe die Erste dieser Art. Die Idee zur Übertragung der Gottesdienste für ServusTV hatte Günther Polder von Euro-TV aus St. Veit an der Gölsen.

Andi Knoll packt an. Ö3-Moderator Andi Knoll besucht im Rahmen seiner Aktion „Andi Knoll packt an“ den Raumausstatterbetrieb von Otto Ziegelwagners in Ober-Grafendorf. Eine Aufgabe ist es, Stühle für ein Restaurant neu zu beziehen. Knoll ist überzeugt, dass Handwerksbetriebe auch in Zeiten der Nachhaltigkeit „eine gute Sache sind“, denn: „Ich finde es toll, wenn aus alten Sachen etwas Neues entsteht. Ich wohne gerne schön.“ Er zeigt sich als sehr geschickt. „Ich könnte ihn mir durchaus als Mitarbeiter vorstellen“, bilanziert Firmenchef Ziegelwagner. Für die Aktion hat sich die zukünftige Juniorchefin Sarah Ziegelwagner schon vor zwei Jahren beworben. „Wir wollten unser Handwerk und unseren Familienbetrieb den Leuten in ganz Österreich näher bringen“, begründet sie die Teilnahme.

Ö3-Moderator Andi Knoll (Mitte) half im Rahmen der Sendung „Knoll packt an“ im Raumausstatterbetrieb von Otto Ziegelwagner mit. Burmetler

Wolfsichtung in Schwarzenbach. Nicht schlecht staunt Renate Wagenhofer, als sie Ende Juli zu ihrem landwirtschaftlichen Anwesen in Schwarzenbach fährt. „Mitten auf der Wiese stand ein Wolf, nur 15 Meter entfernt“, erinnert sie sich. Es gelingt ihr, Fotos zu machen, auch als er mitten auf der Straße weiterläuft. „Er war für einen Wolf nicht sehr scheu, sah aber gesund aus“, schildert die passionierte Jägerin. Risse von Wild- oder Nutztieren sind aber nicht verzeichnet worden. Seit ihrer Sichtung und der anderer Augenzeugen wurde das Tier nicht mehr gesehen, es gab aber noch eine zweite Wolfsichtung im Laabental im Wienerwald. Auch diese belegen Fotos.

Dieser Wolf war nur 15 Meter von Renate Wagenhofer entfernt. Wagenhofer

Dirndltaler Erlebniswochen. Der wegen der Corona-Auflagen abgesagte Dirndlkirtag wird im September durch die „Dirndltaler Erlebniswochen“ ersetzt. Mit Einzelveranstaltungen soll die Vielfalt des Pielachtals und das Regionalitätsbewusstsein gestärkt werden. Unter den Anbietern finden sich bäuerliche Betriebe, Firmen und Gemeinden. Insgesamt 120 Angebote werden online beworben. Besucher stellen sich zwar ein, der Zustrom ist aber nicht ganz so hoch wie erwartet. Nun hofft man auf eine Durchführung im Jahr 2021.

Neuer Chef für Kletterhalle. Das Kletterzentrum Weinburg ist aufgrund der Corona-Verordnung, so wie alle anderen Indoor-Freizeitanlagen, derzeit geschlossen. Nur Physiotherapeuten und Ärzte bieten hier weiter ihre Leistungen an. Dennoch herrscht kein Stillstand: Martin Kerndler, Chef des Bistros Piel8tal in der Halle, hat sich um die Position des Geschäftsführers beworben. Sein Vorgänger hatte nach kurzem Gastspiel wieder aufgehört. „Es war naheliegend, hier künftig ein Gesamtpaket anzubieten“, so der 38-Jährige. Kerndler ist geprüfter Fitnesstrainer und hat im Führungs- und Verkaufsbereich gearbeitet. Er wird die ersten drei Monate 2021 das Kletterzentrum interimistisch leiten. Dann möchte Ortschef Peter Kalteis mit ihm die Zukunft des Kletterzentrums, das im Besitz der Gemeinde steht, besprechen.

Martin Kerndler ist mit Jahresbeginn 2021 interimistischer Geschäftsführer im Kletterzentrum. Florian Maier

Birkenwanzenplage. Die Anrainer des Rabensteiner Ortsteils Steinklamm haben es satt. Sie kämpfen mit einer Ungezieferplage. Birkenwanzen sind überall: in der Brause, am Klo, am Geschirr. Die Tiere geben überdies auch noch ein übelriechendes Sekret ab. Schon seit Jahren versuchen die Anrainer, eine Fällung der Birkenallee an der B39 zu erwirken. Von dort aus verbreiten sich die Tiere. Seit Jahren finden die Bürger aber kein Gehör. SP-Vorsitzende Ilse Schindlegger bringt die Thematik erneut im Gemeinderat vor. VP-Bürgermeister Kurt Wittmann nimmt sich der Sache an. Auf sein Betreiben beim Land Niederösterreich scheint eine Lösung gefunden zu sein. Die Bäume sollen sukzessive durch Bergahorn ersetzt werden.

Rosamunde und Bettina Springer (von links) kämpfen mit Wanzen in ihren Häusern und Gärten in Steinklamm. Ursache der Insektenplage ist eine Birkenallee an der B39. Wohlmann

Was passierte im Jahr 2020 noch im Pielachtal:

Mehr über die Auswirkungen der Coronakrise auf die Region, die Auszeichnungen für die Firma Styx, die außergewöhnliche Geschäftsidee von Leopold Trimmel, das Auf und Ab für die Pielachtaler Sehnsucht, die aufgeflogene Hanfplantage in einem Wohnhaus sowie einen Rückblick auf die Gemeinderatswahlen lest ihr in der Printausgabe der Pielachtaler NÖN und im ePaper vom 30. Dezember 2020.