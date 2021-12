Das war das Jahr 2021 im Pielachtal

Ortszentrum für Ober-Grafendorf

Ein Ortzentrum als Treffpunkt aller Generationen mit viel Aufenthaltsqualität - das wünschen sich die Ober-Grafendorfer. Die Gestaltung erfolgt aufgrund der Corona-Situation in Etappen.

Mittlerweile sind der Eintrittsbereich des Gemeindeamtes und der Kirchenplatz neu gestaltet worden. Das Gemeindeamt ist nun barrierefrei über eine Rampe erreichbar. Mit dem neuen Podest ist es sofort als Gemeindeamt erkennbar.

Schon seit dem Vorjahr laufen die Arbeiten für das Gesundheitszentrum mit Wohnungen. Ende November werden die Schlüssel an die Wohnungsmieter übergeben. Auch der Bereich rund um das Gesundheitszentrum und beim Roth-Haus befindet sich in der finalen Phase. Damit aus dem Hauptplatz kein Hitzeplatz wird, kommt eine Nebeldüsenanlage als Besonderheit.

Das Gesundheitszentrum ist das neue Herzstück des Ortszentrums. 22 barrierefreie Wohnungen und Geschäfte ergänzen das Projekt. Die Beheizung des Gebäudekomplexes erfolgt durch Fernwärme. Eine großzügige Garage bietet Stellplätze für 78 Autos. „Aber nur für die Bewohner und Mieter des Objekts, also Geschäftsleute, Mediziner und Therapeuten“, erklärt Obmann-Stellvertreter der Siedlungsgenossenschaft Pielachtal Thomas Zeilinger. Im ersten Stock befindet sich das Gesundheitszentrum.

750 Quadratmeter Fläche bieten der Gruppenpraxis Dr. Mick und anderen medizinischen Angeboten viel Platz. Man hofft auf viele Therapeuten aus unterschiedlichen Sparten: „Denn das Zentrum soll gut genutzt werden“, führt Bürgermeister Rainer Handlfinger aus. Im Parterre ist Platz für sieben Geschäftslokale. Auch die Volksbank ist wieder an ihrem ursprünglichen Standort vertreten. Neu sind etwa das „Café M&M“ und der Frisurensalon von Karin Sprengnagel. Das „Postkastl“ und die „Schneiderei Stoff & Dekor“ sind bereits übersiedelt.

Corona hat das Tal im Griff

Wie über das ganze Land rollen die Corona-Wellen auch über das Pielachtal. Die Gemeinden organisieren Teststraßen und Impfaktionen mit der Unterstützung vieler Freiwilliger. Schon zu Jahresbeginn werden gefälschte Gemeindebriefe in Umlauf gebracht, die Falschmeldungen über Corona verbreiten. Metallkünstler Sepp Rotheneder aus Kirchberg schafft eine 150 Kilo schwere Corona-Skulptur aus Aluminium.

Neuen Ortschef gewählt

Aus traurigem Anlass gibt es einen vorzeitigen Bürgermeisterwechsel in der Marktgemeinde Frankenfels. Ortschef Heinrich Putzenlechner (ÖVP) bekommt eine erschütternde Krankheitsdiagnose, sein Zustand verschlechtert sich, sodass er mit 15. August sein Amt als Gemeindeoberhaupt wie auch sämtliche andere Funktionen niederlegt.

Heinrich Putzenlechner stirbt am 8. Oktober. privat

Am 8. Oktober verstirbt Putzenlechner. Erst im Dezember 2019 übernimmt der Landwirt das Bürgermeisteramt von Franz Größbacher. 22 Jahre ist der Frankenfelser für die ÖVP im Gemeinderat, davon vier Jahre in geschäftsführender Funktion. Von 2006 bis 2009 hat er das Amt des Vizeortschefs inne.

Herbert Winter ist neuer Bürgermeister. Wohlmann

Herbert Winter (ÖVP) wird am 20. August bei der Gemeinderatssitzung mit Zustimmung aller Fraktionen zum neuen Frankenfelser Bürgermeister gewählt. Der 48-jährige Landwirt ist seit 16 Jahren ÖVP-Gemeinderat und auch Obmann der örtlichen Volkspartei.

Durch die Angelobung von Winter ist eine Ergänzungswahl nötig: An seine Stelle im Gemeindevorstand tritt Gastwirtin Luise Doppler. Das frei gewordene Mandat der ÖVP besetzt nun Daniel Fuxsteiner.

Energy-Awards abgeräumt

Anfang des Jahres erhält Kirchberg den European Energy Award in Silber, weil die Marktgemeinde mehr als 50 Prozent aller Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Versorgung mit erneuerbaren Energien und zum Klimaschutz umgesetzt hat. Im September bekommen die Ober-Grafendorfer Jürgen Riegler und der Amstettener Matthias Steiner für ihr nachhaltiges Energiekonzept für das neue Orts- und Gesundheitszentrum den Energy Globe Award. Ziel der beiden ist es, das Konzept in jeder Gemeinde umzusetzen.

Skurriler Raub

Drogen kaufen wollen zwei St. Pöltner (17 und 19) und ein 17-Jähriger aus dem Raum Böheimkirchen. Ein St. Pöltner (17) vereinbart den Kauf via Snapchat mit einem Rabensteiner (20). Als Übergabeort wird die Wohnung des 20-Jährigen auserkoren. Doch anstatt einen Deal durchzuführen, entwendet das Trio dem Rabensteiner die Drogen sowie auch Suchtmittelutensilien und Bargeld. Der Raub platzt, weil ein Untermieter gerade in die Wohnung kommt und die Polizei ruft. Das Trio haut ab, fliegt aber kurz darauf wegen Lärmerregung in einer St. Pöltner Wohnung auf. Dort werden die gestohlenen Drogen sichergestellt, einen Teil davon hatten sie aber schon konsumiert.

Holzbaukunst aus Ober-Grafendorf

Atomic setzt nicht nur bei seinen Ski auf Holz, sondern auch beim Bau der neuen Logistikhalle im Pongau. In Rubner Holzbau aus Ober-Grafendorf findet das Unternehmen den idealen Partner. Im September erfolgt die Grundsteinlegung für das höchste Holzwohnhaus Deutschland. Die Ober-Grafendorfer Firma Rubner Holzbau plant in Hamburg den Wohnbau mit 181 Wohneinheiten und einem Gesamt-Investitionsvolumen von 140 Millionen Euro.

Verhungerte Kälber erschüttern das Tal

Ein erst 26-jähriger Landwirt aus dem Pielachtal lässt einfach seine Jungkalbinnen verhungern. Beim Eintreffen des Amtstierarztes liegen die Tiere verwest in ihren Exkrementen. 13 von 14 Kühen sind tot, ein Rind wird in erbärmlichem Zustand, angehängt im Ständer, umgeben von Bergen an Mist, aufgefunden. Der Mann wird vor Gericht der Tierquälerei schuldig gesprochen. Er sei überfordert gewesen, lautet seine Entschuldigung. Das Urteil: 60 Tagessätze à 16 Euro sowie sechs Monate bedingte Haft.

Tal bekommt neue Bestatter

Volksschullehrerin Bärbel Schwaiger übernimmt Anfang des Jahres das Bestattungsinstitut von Michael Strasser. Sie betont, dass sie damit ihre Berufung gefunden hat. Im Oktober steigt auch die Tischlerei Grubner aus Hofstetten-Grünau in das Bestattergewerbe ein. Josef Grubner sen. ist schon während der Lehrzeit mit der Bestattung in Kontakt gekommen und ist viele Jahre Mesner.

Ein Spenderherz für die kleine Louisa

Wegen Heiserkeit ihrer kleinen Tochter Louisa gehen Florian Buchmann und Natascha Kotmiller zur Kinderärztin. Die Diagnose ist erschütternd: Das Baby hat einen zu großen linken Herzmuskel. Louisa ist die jüngste Patientin weltweit, die an ein externes Herz angeschlossen wird. Schließlich bekommt das Mädchen ein Spenderherz und ist daraufhin auf dem Weg der Besserung.

Florian Buchmann und Natascha Kotmiller sind überglücklich, dass ihre Tochter Louisa auf dem Weg der Besserung ist. Buchmann/Kotmiller

Bezirksfeuerwehrkommandant bestätigt: Schröder bleibt

Gemeinsam mit dem ebenfalls wiedergewählten Stellvertreter Max Ovecka (FF St. Pölten-Stadt) ist Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder in den nächsten fünf Jahren Chef der Feuerwehren in der Stadt St. Pölten sowie im Bezirk.

Gewählt werden die beiden von den Kommandanten und Kommandant-Stellvertretern der 127 Feuerwehren des Bezirks. Georg Schröder, Mitglied der FF Totzenbach, hat keinen Gegenkandidaten. Der 60-Jährige ist nun erneut Kommandant von rund 8.500 Feuerwehr-Mitgliedern. Abschnittskommandant des Abschnitts St. Pölten West ist der Ober-Grafendorfer Kommandant Karl Lechner, Andreas Ganaus, Kommandant der FF Schwarzenbach, bleibt auch Kommandant des Abschnitts Kirchberg.

Der Loicher Kommandant Hermann Gruber legt nach einem Jahrzehnt sein Amt nieder, auf ihn folgt sein bisheriger Stellvertreter Leopold Seeland. Ebenso von der Spitze verabschiedet sich nach elf Jahren der Kommandant der Feuerwehr Weißenburg, Günter Tuder. Auf ihn folgt Christoph Prammer, der seit 2017 Kommandant-Stellvertreter ist. In der Rabensteiner Mannschaft folgt Johann Rudolf Schönbäck auf Georg Haslinger als Feuerwehr-Chef.

Wechsel an der Vereinsspitze

Nach fast 30 Jahren an der Spitze des Tourismusverbandes Pielachtal tritt „Mr. Pielachtal“ Gerhard Hackner nicht mehr zur Wahl an. Ihm folgt die Ober-Grafendorferin und ehemalige Dirndlprinzessin Veronika Harm nach. Sie ist die erste Frau im 50-jährigen Bestehen des Tourismusverbandes.

Gerhard Hackner übergibt nach fast 30 Jahren an der Spitze des Tourismusverbandes an Veronika Harm. Straubinger

Durch das Studium ist Harm international viel herumgekommen: „Da habe ich erst gemerkt, wie schön es zuhause ist. Die Wurzeln sind schon etwas wert.“ Als Dirndlprinzessin hat sie mitbekommen, wie bekannt das Dirndltal bereits ist und das will sie noch weiter vorantreiben. „Gerhard Hackner ist ein großes Vorbild. Er hat die Gemeinschaft überall, wo er war, selbstlos vertreten“, sagt Harm.

Die Tourismusverantwortlichen der Region streuen dem scheidenden Obmann Rosen, der etwa die Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt St. Pölten forciert und viele Projekte mitbetreut hat.

Nach zehn Jahren an der Spitze der „Dirndl-, Dörrobst- und Edelbrandgemeinschaft Pielachtal“ zieht sich auch Elfriede König zurück und legt das Amt in jüngere Hände. Katharina Daxböck wird einstimmig zur Nachfolgerin gewählt. Daxböcks Stellvertreterin ist die frisch gebackene Tourismus-Obfrau Veronika Harm. Der Verein hat rund 40 Mitgliedsbetriebe. „Sehr zur Steigerung der Produktqualität beigetragen haben unsere internen Bewertungen, die Edelbrand- und Likörprämierungen sowie die Sirup- und Marmeladenverkostungen“, sagt die ehemalige Obfrau Elfriede König.

Katharina Daxböck folgt auf Elfriede König bei der „Dirndl-, Dörrobst- und Edelbrandgemeinschaft Pielachtal“. Hackner

Sechs Pfarren bilden eine Gemeinschaft

Im Zuge von Strukturmaßnahmen werden die Pfarren Grünau, Rabenstein, Loich, Kirchberg, Frankenfels und Schwarzenbach als „Pfarrgemeinschaft zur göttlichen Barmherzigkeit – Pielachtal“ zusammengelegt. Als Pfarrer ist Pater Leonhard Obex verantwortlich, ihn unterstützen Pater Pirmin Mayer und Pater Patrick Schöder sowie Pastoralassistentin Andrea Stuphann, Pfarrhelferin Martina Fischl und die Sekretärinnen der einzelnen Pfarren.

Ritter kämpfen für besseres Internet

Ins Mittelalter versetzt, fühlen sich Bewohner der hinteren Loich, wenn sie an ihren Internetempfang denken, denn dieser sei kaum vorhanden. Ortschef Anton Grubner verweist auf den Breitbandatlas, der eine relativ gute Netzabdeckung aufweist, setzt aber auch auf Gespräche mit der NÖ Glasinfrastruktur Gmbh (nöGIG), inwiefern die Anbindung ans Glasfasernetzwerk möglich ist. Seit 2005 kämpfen einige Bürger für eine Verbesserung der Netzabdeckung, zufriedenstellend ist laut den Kritikern diese aber bislang nicht.

Auf der Suche nach Handyempfang in Loich sind die Mittelalter-Fans Michael und Alexander Moser. Seit 2015 beklagen Bürger der Hinteren Loich die schlechte Netzabdeckung. Sie machen auch mit der Plakataktion unter dem Motto „Keine Hetz ohne Netz“ auf das Problem aufmerksam. Knapp ein Viertel der Loicher seien, meinen sie, vom fehlenden Empfang betroffen. privat

Keime im Trinkwasser beschäftigen Hofstetten-Grünau

In Hofstetten-Grünau sind Keime in die Trinkwasserversorgung geraten. Laut Untersuchungslabor wird eine sehr hohe Anzahl an Bakterien nachgewiesen. Begonnen hat alles mit einem Wasserrohrbruch in Mainburg. Bei Arbeiten auf einem Privatgrundstück entstand ein Schaden an der Ortswasserleitung. Die Gemeinde geht von einem Hausbrunnen als Ursache der Verkeimung aus, ein Bürger verweist indes auf die Wasserrohrbrüche in den alten Rohren der Ortswasserleitung. Von der Gemeinde eingesetztes Chlor sei der Grund - eine Mutmaßung, die die Gemeinde klar dementiert, da das Wasser nicht chloriert wird.

Steinbruch als Wildruhezone

Der ehemalige Steinbruch wird ein Rückzugsort für die Tierwelt und trägt zum Klimaschutz bei. Auf Initiative der Klimawandelanpassungs-Modellregion (KLAR) und der Gemeinde Rabenstein werden hier in Kooperation mit dem Landesjagdverband, dem Land, dem NÖ Landschaftsfond (LAFO) und der EVN auf einer Fläche von rund zwei Hektar im Rahmen der „Wildökoland-Aktion“ acht Strauchinseln auf je insgesamt 100 bis 200 Quadratmetern angelegt.

Der schwebende Ikosaeder

Künstler Oliver Roman aus Tradigist investiert 800 Arbeitsstunden in den Ikosaeder, der nun über dem beliebten Wanderweg auf den Geisbühel hängt. Das Gebilde besteht aus 20 Flächen, 30 Kanten und zwölf Eckpunkten und soll zum Nachdenken über Corona anregen.

Roman

ASBÖ-Stellen werden aufgewertet

Die zwei Rettungsstellen des Arbeiter-Samariterbundes in Rabenstein und Frankenfels werden künftig Stützpunkte für Rettungstransportwagen des Typs C. Ziel ist es, flächendeckend eine hochqualitative Versorgung sicherzustellen. Eine Besonderheit des RTW-C ist, dass bei der Besatzung mindestens ein ausgebildeter Notfallsanitäter dabei sein und der Fahrer einen Führerschein der Klasse C besitzen muss. Die Umsetzung erfolgt bis spätestens 2030.

Trischler ist St. Margarethener Ehrenbürger

Im August erhält St. Margarethens Alt-Bürgermeister die höchste Auszeichnung der Gemeinde, die Ehrenbürgerschaft. 15 Jahre ist er Gemeindeoberhaupt. 2020 tritt Brigitte Thallauer an seine Stelle, zuvor steht sie seit 2010 als Vizeortschefin an seiner Seite.

Amadeus Award für 5/8erl in Ehr‘n

Bei den 21. Amadeus Austrian Music Awards geht der Musikpreis in der Kategorie „Jazz/World/Blues“ an 5/8erl in Ehr’n. Die Band mit dem Kirchberger Sänger Robert Slivovsky überzeugt mit ihrem Album „Yeah Yeah Yeah“. Die Awards überreicht der Verband der österreichischen Musikwirtschaft (IFPI Austria). Sie gelten als der wichtigste österreichische Musikpreis.

Neuer Hallenwirt wirft rasch das Handtuch

Roman Klauser schließt Ende September das Restaurant „Barnabas“. Als Grund nennt er die Unsicherheiten wegen Corona sowie den Fachkräftemangel. Er möchte sich nun vermehrt seinem zweiten Standbein, dem „Rent-the-Cook“-Catering, widmen. Der Vize-Weltmeister und zweifache Staatsmeister im Grillen hat erst im Juni als neuer Kirchberger Hallenwirt eröffnet.

Streetwork schafft Jugendräume

Einen klimafitten, nachhaltig gestalteten Freiraum schaffen junge Leute in Kirchberg. In Weinburg besprayen sie einen alten Waggon, der ihr neuer Treffpunkt wird. Beide Projekte werden vom Streetwork Pelachtal begleitet.

Premiere für Seefestspiele

Bestmanagement-Chef Remigius Rabiega (hinten, 2. v. l.) bringt vier Tage buntes Programm mit Musicalstars, Liedermachern und Kabarettisten erstmals Open-Air an den Ebersdorfer See. Unter den Künstlern: Mark Seibert, Marjan Shaki und Lukas Perman, Vodoo Jürgens, Amadeus-Preisträger Norbert Schneider und Alex Kristan.

Marie Eder

Familienfreundliches Loich

Die Gemeinde Loich will familienfreundlicher werden. Dies geschieht durch die Modernisierung der Kinderspielplätze. Es werden neue Spielgeräte angekauft, ein Sonnensegel wird angebracht und es werden Trinkbrunnen installiert. Außerdem wird ein Gemeinschaftsgarten errichtet. Dieser befindet sich gegenüber des Kinderspielplatzes in der Kirchensiedlung. Vorgesehen ist dort ein Pavillon mit Sitzbänken gegenüber vom Kinderspielplatzeingang.

Ruhewald unter der Ruine

Die Gemeinde Rabenstein errichtet in Kooperation mit der Forstverwaltung Limberger und mit Unterstützung von Bestatterin Bärbel Schwaiger eine Naturbestattung am Fuße der Ruine Rabenstein. Die Urnen werden an gekennzeichneten Bäume in diesem Waldstück bestattet, egal, welcher oder ob man einer Konfession zugehörig ist.

Filmchronisten ausgezeichnet

Die Filmchronisten sind unterm Jahr wieder im Pielachtal unterwegs. Ziel: historisches Wissen in Form von Kurzfilmen für die Nachwelt zu erhalten. Zu Gast sind sie unter anderem in Weinburg und Ober-Grafendorf. In Loich präsentieren sie die bereits fertigen Filme. Die Arbeit des Filmchronisten-Teams wird im November von der Jury des niederösterreichischen Kulturpreises 2021 honoriert.

Camping in der „Sehnsucht“

Mit Camping, Fischerei und neuen Ideen startet Daniel Wurzenberger unter „Pielachtal Camping“ in der ehemaligen „Sehnsucht“ in Hofstetten-Grünau. Das Areal bietet nun 26 Stellplätze mit Stromanschluss. Baden bleibt weiterhin möglich. Auch Hundebesitzer sind willkommen. Für sie ist ein eigener Stellplatzbereich definiert.

Neue Dirndlhoheiten

Zum Abschluss der Dirndltaler Erlebniswochen wird Anna-Lena Moser vom Zwergerlhof in Loich zur neuen Dirndlkönigin gekürt. Als Dirndlprinzessin steht ihr Lisa Egger aus Rabenstein zur Seite. Damit lösen sie Sandra Schweiger und Veronika Harm ab und vertreten für zwei Jahre das Tal auf verschiedensten Veranstaltungen in der Region.

Anna-Lena Moser vom Zwergerlhof in Loich und Lisa Egger aus Rabenstein (von rechts) sind die neuen Dirndlhoheiten. Hackner

Pyhra bekommt einen See

In Pyhra wird bald wieder geschwommen. Ein 2.000 Quadratmeter großer See mit einer maximalen Tiefe von 3,5 Metern ist geplant. Außerdem sollen auf weiteren 5.000 Quadratmetern Liegewiese, Beachvolleyball-Platz, Kinderspielplatz, ein Kiosk sowie Umkleidekabinen und Sanitäranlagen errichtet werden. Die Bagger sind bereits angerollt, 2021 soll der Teich schon schwimmfertig sein und zum Plantschen einladen.

Explosion in Prinzersdorf

Mit einem dumpfen Knall fliegt das Sägespäne-Silo der Tischlerei Priesching in Prinzersdorf in die Luft. Die Druckwelle der Explosion beschädigt das Silo stark und in dessen Nahbereich, am Dach der Nebengebäude, gibt es mehrere kleine Brände sowie einen Brand in der Produktionshalle. 120 Feuerwehrleute stehen im Einsatz. Im Silo befinden sich Glutnester, um diese zu löschen, muss es vollständig abgetragen werden.

Neues Ortszentrum auf Schiene

Viele Jahre setzt sich Markersdorf mit der Gestaltung des neuen Ortszentrums auseinander. Im Herbst erhält die Kremser Genossenschaft Gedesag den Zuschlag für die Umsetzung des Projekts mit dem Bauunternehmen Swietelsky und den Architekten Galli. Vier Hauptbaukörper bieten Platz für das Gemeindeamt, Wohnen und Arbeiten. In den Lagerhaus-Turm kommt ein Bürgerservice, die Gemeindeverwaltung, ein multifunktionaler Sitzungssaal, eine öffentliche Bibliothek sowie ein Standesamt mit Trauungssaal. Die Gemeinde zieht im November in ihr Ausweichquartier im Gasthaus Kleemann.

Glückliche Schweine

Als erster Betrieb in Österreich setzt Familie Hubmann in Gerersdorf mit ihren Schweinen auf mobile Freilandhaltung. Ein Zelt dient als Unterstand, in einer Mischung aus Hackgut, Stroh, Heu und Grüngut mit Frischluft und natürlichem Licht fühlen sich die Tiere sauwohl. Etwa ein halbes Jahr bleiben die Schweine mit ihren Zelten und der Absperrung auf einem Platz. Sobald die Schweine vermarktet sind, werden die Flächen abgemistet und die Zelte auf einen neuen Platz versetzt. Der entstandene Mist wird ebenfalls weiterverwertet. Er wird kompostiert. Das mediale Interesse am neuen System für mehr Tierwohl ist groß.

Wechsel in der Politik

Das Jahr hält einige Veränderungen in der Politiklandschaft bereit:

Martin Antauer folgt auf Erich Königsberger bei der Bezirks-FPÖ. Nach mehr als 20 Jahren an der Spitze der FPÖ im Bezirk St. Pölten stellt sich der Ober-Grafendorfer Erich Königsberger nicht mehr der Wahl. Beim Parteitag kommt es zur Kampfabstimmung zwischen dem St. Pöltner Gemeinderat Martin Antauer und der Landtagsabgeordneten Vesna Schuster. Antauer setzt sich schließlich mit rund 61 Prozent der Stimmen durch.

Friedrich Ofenauer folgt auf Martin Michalitsch bei der Bezirks-ÖVP. 13 Jahre lang steht Martin Michalitsch an der Spitze der Bezirks-ÖVP. Der 60-jährige Eichgrabener legt seine Funktion zurück und die Mitglieder wählen mit 99 Prozent der Stimmen dessen bisherigen Stellvertreter, Nationalrat und Bürgermeister von Markersdorf-Haindorf Fritz Ofenauer zum neuen Obmann.

St. Pöltner ÖVP hat wieder einen Abgeordneten. Durch die Personalrochaden rund um den Rückzug von Sebastian Kurz aus der Politik erfährt der St. Pöltner ÖVP-Klubobmann Florian Krumböck (30) einen Karrieresprung. Er wird Bundesrat und vertritt nun Stadt und Bezirk St. Pölten in der Länderkammer des Parlaments.

Ringen um S 34

Ein aufregendes Jahr hinsichtlich der Traisental-Schnellstraße S34 geht vorüber. Anfang des Jahres wird am Bundesverwaltungsgericht verhandelt. An nur einem Verhandlungstag wird alles abgehandelt. Im Februar steht die Naturschutz-Verhandlung beim Land NÖ an.

Die Gegner der S34 wettern gegen den Bau der Schnellstraße, Landwirte kämpfen um ihren Grund und Boden. Auch der Ober-Grafendorfer Bürgermeister Rainer Handlfinger und der Wilhelmsburger Bürgermeister Rudolf Ameisbichler sind mit dabei und bringen ihre Bedenken ein. Eines der Hauptthemen war der Wachtelkönig. Das angebotene Ersatzquartier empfindet die Forschungsgemeinschaft „Lanius“ als ausreichend. Schon fünf Wochen später erhält die Asfinag „grünes Licht“ vom Land.

Ministerin Leonore Gewessler hört sich die Sorgen der S34-Gegner an. Nadja Straubinger

Die Landwirte geben nicht auf. Zwar weist das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerden der Gegner ab. Diese hoffen jedoch auf die Höchstgerichte. Organisationen wie „Virus“, „Umwelt-Lebenswert Ober-Grafendorf“ und „S34 sinnlos“ kündigen an, den Verfassungs- und Bundesverwaltungsgerichtshof einzuschalten.

Die St. Georgenerin Romana Drexler gründet die Facebook-Gruppe Stopp-S34. Mehr als 1.300 Mitglieder zählt diese mittlerweile. Mit einer Unterschriftenaktion soll das Thema über einen Initiativantrag in den Gemeinderat kommen. Die Unterschriften kommen zwar zusammen. Der Antrag im Gemeinderat wird aber mit der Mehrheit der SPÖ, FPÖ und neun der zehn Mandatare der ÖVP abgelehnt.

Mitte des Jahres formieren sich die S34-Befürworter. Sie organisieren Anrainer-Frühstücke mit Straßensperren, um auf die Notwendigkeit der S34 hinzuweisen.

Paukenschlag im Sommer. Ministerin Leonore Gewessler will in einem „Klimacheck“ die Asfinag-Projekte und damit auch die S34 evaluieren. Auf Einladung einer St. Georgener Bäuerin kommt sie nach St. Pölten und hört sich der Bedenken der S34-Gegner an.

Mehr als 10.000 Unterschriften kommen bei der Online-Petition gegen die S34 zusammen. „Stopp S 34“-Initiatorin Romana Drexler übergibt sie an Landtagsabgeordnete von ÖVP, NEOS, Grüne und SPÖ.

Ende des Jahres fällt schließlich die Entscheidung des Ministeriums. Die S34 soll zwar kommen, aber in geringerer Dimension. Die Planungen der neuen Schnellstraße der Asfinag finden in Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich statt.