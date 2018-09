Gitarre, Blockflöte, Klavier und Blasinstrumente – das sind die Instrumente, die im Pielachtal am liebsten gelernt werden. Möglich ist das seit einem halben Jahrhundert in der Musikschule Pielachtal. Die Einrichtung kümmert sich seit 50 Jahren um den musikalischen Nachwuchs der Region. Sie feiert in diesem Schuljahr – mit einer Reihe an Veranstaltungen ihr 50. Bestandsjubiläum.

Gegründet wurde die Einrichtung im Jahr 1969 als Musikschule Kirchberg. Später traten auch die Gemeinden Loich, Frankenfels, Schwarzenbach und Puchenstuben dem Verband bei. 2010 erfolgte schließlich die Fusion mit der Musikschule Mittleres Pielachtal und den Gemeinden Hofstetten-Grünau, Rabenstein und Weinburg. „Wir decken damit – abgesehen von Ober-Grafendorf – das gesamte Pielachtal ab“, freut sich Musikschulleiter Friedrich Anzenberger.

Begonnen wurde vor einem halben Jahrhundert in der damals wesentlich kleineren Musikschule mit 50 Schülern, die verschiedene Instrumente lernten, und 40, die im Chor sangen. Mittlerweile hat sich diese Zahl mehr als verzehnfacht: Ausgebildet werden in der Musikschule mittlerweile jährlich mehr als 900 Nachwuchsmusiker. „Der größte Teil davon sind Kinder im Pflichtschulalter, aber wir bilden immer wieder auch Erwachsene aus“, berichtet Anzenberger. Die älteste Schülerin der Musikschule Pielachtal sei 70 und habe erst in der Pension mit dem Lernen eines neuen Instrumentes begonnen.

„Musizieren steigert die Konzentration“

Dass sich immer mehr Pielachtaler für das Lernen eines Instruments entscheiden, freut Anzenberger. „Das Musizieren hat viele Vorteile – es steigert die Konzentration und ist wichtig fürs Lernen“, weiß der Musikpädagoge. Außerdem sorge die Musikschule dafür, dass der Nachwuchs der Musikkapellen und Chöre der Region auch in Zukunft gesichert sei.

Und das in höchster Qualität: „Wir haben nicht nur einzelne gute Schüler, sondern eine große Dichte an talentierten Nachwuchs-Musikern, das freut mich besonders“, ist Anzenberger stolz. Die Musikschule Pielachtal stellte bereits zwei Mal die meisten Preisträger beim Volksmusikwettbewerb. Außerdem legten ehemalige Schüler immer wieder eine musikalische Karriere hin: Ganz besonders in Erinnerung geblieben sind dem Musikpädagogen Anzenberger zwei ehemalige Schülerinnen: Nämlich einerseits Julia Frühauf, die 2011 die Castingshow „Die NÖN sucht das größte Talent“ gewann, sowie andererseits Christina Weiss, die bei einer Bühnenproduktion im Wiener Ronacher eine Kinderrolle übernahm.