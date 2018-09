Auf eine lange, abwechslungsreiche Geschichte darf die Landjugend Rabenstein zurückblicken. Josef Scheikl und Eduard Hackner begründeten im Jahr 1948 diese Gruppe, mit dem Ziel, ländliches Brauchtum in und für ihre Gemeinde zu leben und an folgende Generationen weiterzugeben.

Am Wochenende feiert die Organisation ihr 70-jähriges Bestehen. „Landjugend damals und heute lässt sich in groben Zügen miteinander vergleichen. Essenzielle Faktoren, die die Landjugend ausmachen, sind die Gemeinschaft, der Erhalt alter Brauchtümer, die Weiterbildung der Funktionäre und das Mitgestalten der Gesellschaft. Das wird noch immer so gelebt“, stellt die heutige Landjugendleiterin Lisa Zöchbauer fest.

Einiges hat sich in den sieben Jahrzehnten doch geändert, so wie der Name. „Früher hieß die Landjugend ,ländliches Fortbildungsinstitut und der Sprengelleiter wurde früher als Sprengelmitarbeiter bezeichnet“, weiß Zöchbauer.

Weiterbildung stand immer im Fokus

Die Veranstaltungen wurden stetig weiterentwickelt, aus dem „Milchwirtschaftsbewerb“ wurde die „Agrar- und Genussolympiade“. Der Fokus wurde immer mehr auf Aus- und Weiterbildung der Funktionäre gelegt. „In der Rabensteiner Landjugendgeschichte gab es Höhen und Tiefen, die ausgestanden wurden und die Landjugend Rabenstein zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Grund genug, dieses Jubiläum gebührend zu feiern“, ist das Landjugendteam überzeugt.

In den letzten Monaten liefen die Vorbereitungen dafür auf Hochtouren. „Es gab Sitzungen und vor allem viele Überlegungen des Festkomitees und des Landjugendausschusses, wie man am besten eine Veranstaltung dieser Größe professionell bewältigen kann“, sagt Zöchbauer.