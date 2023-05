„Pielachtalbahn“ feiert 125 Jahre

Es war ein geschichtsträchtiger Anlass, als am 2. Juli 1898 der erste Teilabschnitt der „niederösterreichisch-steirischen Alpenbahn“ mit der Bahnstrecke von St. Pölten nach Kirchberg, der sogenannten Pielachtalbahn, feierlich eröffnet wurde.

Aus diesem Anlass wird am Sonntag, 2. Juli, das Jubiläumsfest „125 Jahre Pielachtalbahn“ gefeiert. Die Vorbereitungsarbeiten dazu laufen auf Hochtouren. Die NÖ Bahnen führen an diesem Tag einen Dampf-Sonderzug von St. Pölten (Abfahrt 9.42 Uhr) nach Kirchberg (Ankunft 11 Uhr). Dort findet am Bahnhofsplatz eine Jubiläumsveranstaltung statt, bei der die Kleinregion Pielachtal, die Gemeinde Kirchberg, die Niederösterreich-Bahnen sowie örtliche Vereine eingebunden sind. Es gibt Musikdarbietungen, den Ehrensalut der Pielachtaler Schützengilde, Bewirtung sowie Dirndlprodukte. Das Regionalbüro und Mostviertel Tourismus unterstützen das Event. Die Eröffnung der Pielachtalbahn vor 125 Jahren soll gebührend gefeiert werden.

Kirchbergs Bürgermeister Franz Singer betont: „Wir freuen uns, dass dieser Anlass gebührend gefeiert wird. Das war damals eine wichtige Entscheidung, da die Bahnlinie für Kirchberg und das ganze Pielachtal einen großen Aufschwung brachte. Ich hoffe, dass am 2. Juli viele mitfeiern werden.“

In einer Festschrift aus dem Jahre 1898 hieß es damals: „Menschenmassen jubelten dem geschmückten Dampfzug mit zweihundert Zuggästen an der Strecke und am vorläufigen Endbahnhof in Kirchberg zu. Die Inbetriebnahme dieses ersten Teilstückes der Pielachtalbahn war für alle Gemeinden des Tales von entscheidender Bedeutung. Damit war es endlich gelungen, das bis dahin wenig zugängliche Tal mit seinen landschaftlichen Schönheiten und reizvollen Ausblicken einer größeren Welt zu eröffnen.“

