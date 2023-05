Wifki Ober-Grafendorf: 25 Jahre für Kinder da

Bereits ein Vierteljahrhundert versorgt der Verein „Wir für Kinder“, besser bekannt unter dem Namen „Wifki“, Kinder von groß bis klein.

Begonnen hat alles am 23. Oktober 1997 mit ersten Gesprächen. Am 27. November gab es eine Bedarfserhebung. Die Gründung mit damals 69 Mitgliedern fand am 27. März 1998 statt. Im Sommer der Vereinsgründung gab es testweise eine dreiwöchige Ferienbetreuung. Den ersten Regelbetrieb nahm der Verein am ersten Schultag im September 1998 auf, mit 21 Kindern damals.

Finanziert wurde der Verein mit einem Startkapital von 50.000 Schilling, welches die Gemeinde zur Verfügung stellte, sowie durch Spenden. Der erste Standort befand sich in der Hauptstraße 16 in Ober-Grafendorf. Gemietet wurde das Haus mit großem Garten der damaligen Familie Schwenk.

Im März 2002 gab es Gespräche für die Betreuung von Einjährigen. Ab März 2003 wurde die Versorgung für Kinder im Alter von ein bis 14 Jahren, fünf Tage die Woche, eingeführt. 2004 folgte der große Umzug in das heutige Gebäude in der Kirchengasse. Im gleichen Jahr wurde die Verwaltung digitalisiert. 2013 folgte eine zweite Gruppe und der große Outdoor-Spielplatz wurde eröffnet, 2018 ermöglichte der Wintergartenzubau die Aufnahme einer dritten Gruppe.

Flexibilität zeichnet Betreuung aus

„Unseren Verein zeichnet aus, dass wir äußert flexibel sind“, sagt Obmann Erich Rammel. Geboten wird keine Halb- oder Ganztagsbetreuung, sondern es wird eine stundenweise Betreuung ermöglicht. „Junge Mütter, die nach der Geburt wieder ins Berufsleben eintreten und nur etwa zweimal einen halben Tag benötigen, nehmen unsere Dienste in Anspruch“, bringt Rammel als Beispiel. Bei der 25-Jahr-Feier gab es Neuwahlen, wo Erich Rammel erneut als Obmann bestätigt wurde. Lange möchte er nicht mehr diese Funktion ausüben. „Ich denke schon lange über eine Übergabe nach. Aber ich wollte nicht alles fallen lassen, was wir aufgebaut haben“, sagt der Obmann. Bis Anfang nächsten Jahres möchte Rammel die Übergabe in die Bahnen bringen. „Da ich in Pension bin, möchte ich gerne meine Freizeit genießen“, ergänzt der Vereinsgründer.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.