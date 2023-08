Radclub St. Margarethen: Radeln seit zehn Jahren

Mit der Festmesse in der Pfarrkirche St. Margarethen, die zugleich als Christophorusmesse gefeiert wurde, begannen die Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen des Radclubs der Sportunion St. Margarethen. Nach einem Gruppenfoto aller Mitglieder und der Fahrzeugsegnung am Kirchenplatz fand im Pfarrhofgarten der zweite Teil der Feierlichkeit statt. Club-Präsident Pfarrer Franz Xaver Hell begrüßte die große Gästeschar. Neben mehr als der Hälfte der Radclub-Mitglieder waren auch Bürgermeisterin Brigitte Thallauer, Vizebürgermeister Reinhard Rausch als „jüngstes“ Radclub-Mitglied sowie Bauernbund-Obmann und Geschäftsführenden Gemeinderat Franz Lechner anwesend.

Die Bürgermeisterin lobte in ihrer Ansprache die gute Gemeinschaft innerhalb des Vereins und die starke Präsenz der URC-Radler in den auffälligen grün-weißen Dressen in St. Margarethen, aber auch weit darüber hinaus. In großen Teilen Europas wurden bereits URC-Radler gesichtet.

In einer Powerpoint-Präsentation ließen die Mitglieder die letzten zehn Jahre Vereinsgeschichte mit den unzähligen Veranstaltungen und Aktivitäten Revue passieren. Neben Grillspezialitäten gab es zum runden Geburtstag auch eine Torte.