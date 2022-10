Frankenfelser Naturfreunde: „Jedes Jahr werden wir mehr“

„Hand in Hand durch Berg und Land“, unter diesem Motto gründeten sich 1896 die Naturfreunde Österreich in Wien. Diesem Spruch sind sie treu geblieben.

Am 1. Juni 1972 schlug die Geburtstunde der Ortsgruppe Frankenfels unter Obmann Konrad Frankl. Das gleiche Jahr, in dem sich die Gruppe in Rabenstein gründete. Damit ist Frankenfels die dritte Ortsgruppe im Pielachtal im Bunde, die heuer Jubiläum feiert. Weinburg feierte heuer bereits 75 Jahre Bestandsjubiläum.

„Das gemütliche Beisammensein ist auch das schönste nach jeder Tour.“

Das Verhältnis unter den Ortsgruppen ist immer schon kameradschaftlich, gegenseitige Besuche und gemeinsame Ausflüge gehören dazu. Das Gemeinsame innerhalb der Gruppe ist das, was seit Jahrzehnten zusammenschweißt. 338 Mitglieder zählt die Gruppe in Frankenfels momentan, wobei bei weitem nicht nur Frankenfelser dabei sind. Sogar Personen aus Mödling kommen extra in die Pielachtal-Gemeinde, um bei den zahlreichen Aktivitäten dabei zu sein.

„Jedes Jahr werden wir ein bisschen mehr“, freut sich Obmann Harald Pichler über beständigen Zuwachs. „Das gemütliche Beisammensein ist auch das schönste nach jeder Tour.“

Heuer ging es für die Naturfreunde in die Lechtaler Alpen. Foto: Gansch/Seidl

Auch wenn die Gruppe keine eigene Jugendarbeit betreibt, meldet sich immer wieder neuer Nachwuchs an. Anreiz dafür ist auch die Versicherung, die mit einer Naturfreunde-Mitgliedschaft einhergeht. Besonders stark ist in Frankenfels der Alpinsport vertreten. Das Mountainbike-Team fährt ebenfalls immer wieder Erfolge ein.

Die Trendsport-Arten Skitouren-Gehen, Klettern und Bouldern haben ebenso bei den Naturfreunden Einzug gehalten. „Seit Covid ist der Andrang auf Outdoor-Sport extrem hoch“, bemerkt Obmann Pichler.

Nach Covid veranstalten die Naturfreunde zum ersten Mal wieder den Schneemandl-Ball im Gasthaus Lichtensteg am 7. Jänner. Im Winter steht sonst viel Schneesport an.

