Mit der Mariazellerbahn den Pielachtaler Rundwanderweg erwandern

Morgens lud Bürgermeister Andreas Ganaus die Wandergruppe mit Conny Janker, Tourismusobfrau Veronika Harm, Gerhard Hadinger und Helmut Sturmlechner (von rechts) voran zur Stärkung ein. Bei der Wanderung am Rundwanderweg erläuterte Bürgermeister Franz Singer (4. v. l.) Hubert Summerer, Franz Fahrnberger, Ulrike Keil, Walter Borst und Helmut Sturmlechner (v .r.) die Grenzen seiner Gemeinde. Im Hubertushof in Loich lud Bürgermeister Anton Grubner (6. v. r.) die Wandergruppe namens der Gemeinde zur Stärkung ein. Alle waren von der Bewirtung begeistert. Thomas Zeilinger und Gerhard Hadinger (v. l.) entdeckten in einer Sträuchergruppe am Weg alte Wanderschuhe mit herab hängenden Sohlen. Gemütlichkeit wird im Pielachtal groß geschrieben. Franz Schedl lud die Wanderer mit Silvia Janker, Franz Singer und Ferdinand Schlatzer (v. r.) voran zum Schnapserl ein und beim Stoa-Fritz in der Sois wurde eine Getränkerunde serviert.

