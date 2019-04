Bademöglichkeiten, viele Vereine und Freizeitangebote – das Angebot in der Gemeinde für junge Menschen ist bunt. „Fad wird dir nie in Hofstetten-Grünau“, fasst es Gemeinderat Patrick Nekula (28) zusammen. Bestätigt wurde das durch die Auszeichnung als „Jugend-Partnergemeinde“. Die haben Nekula und sein Gemeinderats-Kollege Herbert Hollaus (22) gemeinsam erarbeitet.

Den Zusatz „Plus“ gab‘s noch für die durchgeführte Jugendstudie. In Hofstetten-Grünau wurde eine Detailauswertung der talweiten Studie der FH St .Pölten gemacht. Dabei kam heraus: Mobilität, eigene Räumlichkeiten oder auch Suchtvorbeugung sind die Themen, die die Jugend beschäftigen.

Deswegen will Hollaus Dinge wie einen Nightbus und ein Jugendzentrum anregen – auch gemeindeübergreifend. Ebenfalls wichtig sei ihm, ein fixes Budget für Jugendthemen zu fordern. Nekula legt Wert auf die Arbeit der Vereine: „Ich will besonders die Landjugend noch mehr unterstützen. Die sind immer dabei, immer am werken.“ Der 28-Jährige hat genau wie sein 22-jähriger Kollege seine Jugend gerne in Hofstetten-Grünau erlebt.