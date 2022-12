Frankenfelserin (21): „Filmen hat mich meiner Heimat nähergebracht“

Sie konnte es kaum glauben, als das Telefon klingelte und sich Ernst Kieninger, Leiter des Projektes „Filmchronisten“, am anderen Ende meldete. Kieninger war auf der Suche nach Filmemachern aus der Region und fragte Frankenfelserin Alina Maria Strasser, ob sie an einer Mitarbeit am Projekt interessiert sei.

„Das Filmen hat mich schon von klein auf interessiert. YouTube-Videos haben mich dazu inspiriert, dann selber herumzuexperimentieren. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich sowas auch beruflich machen kann – der Anruf war die Chance“, sagt Strasser.

Bei ihrer Arbeit für die „Filmchronisten“ hält Alina Maria Strasser die Geschichte der Gemeinden fest. Foto: Filmchronisten

Die damals 19-Jährige wagte den Schritt in die Selbstständigkeit. „Es war und ist natürlich eine Herausforderung, vor allem die Bürokratie drumherum. Aber ich würde es auf keinen Fall wieder hergeben wollen“, meint die 21-Jährige.

Erfolge konnte sie auch schon früher vorweisen: Als Schülerin wurde sie bei einem Wettbewerb der technischen Universität Wien zur „Technikerin der Zukunft“ gekürt. Diese Auszeichnung verdiente sie sich mit einem Video, das sich mit dem Leben und Wirken der Filmcutterin Sally Menke beschäftigte, wir hatten berichtet:

Auch, wenn sie seit Projektbeginn zahlreiche Filme für die „Filmchronisten“ gefilmt und geschnitten hat, ist das noch lange nicht alles, was sie als selbstständige Filmemacherin macht. „Die Filmchronisten sind nur einer meiner Kunden. Ich produziere auch andere Videos, zur Zeit zum Beispiel viele Hochzeitsvideos.“

Tiefe Einblicke in die eigene Heimat

Als Teil des Filmchronisten-Teams dokumentiert Strasser die bunte Historie von Niederösterreichs Gemeinden.

„Für mich ist es am Schönsten, so viel über meine eigene Heimat zu lernen. Das Filmen hat mich meiner Heimat nähergebracht. Der ländliche Raum ist ja schon noch mit Vorurteilen und Klischees behaftet. Aber es gibt auch am Land so viele facettenreiche Personen, die sich auch für den Klimaschutz und Feminismus einsetzen“, so Strasser.

Erst kürzlich wurden die fünf Kurzfilme über die Gemeinde Schwarzenbach präsentiert. Eine Protagonistin hatte es ihr besonders angetan: Die „Filmgräfin“ Eva Windisch-Graetz.

„Sie hat selber ihr ganzes Leben festgehalten. Im Rahmen des Projektes haben wir die ganzen alten Filmspulen digitalisiert und der Familie vorgespielt. Die hatten die Filme teilweise noch gar nicht gesehen“, erzählt Strasser. Als junge Frau in der Filmbranche war es für sie besonders schön, Windisch-Graetz zu treffen.

„Zu dieser Zeit war es noch völlig untypisch für Frauen, sich für das Filmen zu interessieren. Aber die Filmbranche ist immer noch ziemlich von Männern dominiert, deswegen habe ich als junge Frau in der Filmbranche eine besondere Verbundenheit zu ihr gespürt.“

