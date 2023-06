Kirchberger Kindergemeinderat pflanzte Baum

Die Mitglieder des Kindergemeinderates haben gemeinsam am Spielplatz im Schlosspark einen Kastanienbaum gepflanzt. Der Schattenspender wurde unter der Anleitung von Kinderbürgermeister Josef Weinmeier im hinteren Bereich des Spielplatzes eingesetzt.

Die letzte Sitzung des Kindergemeinderates vor den Sommerferien fand im Sitzungssaal der Gemeinde statt. Dabei wurde beschlossen, dass die jungen Gemeinderäte im Rahmen der Eröffnung der Kirchberger Ferienspiele am Freitag, 30. Juni, mehrere Spiele-Stationen für Kinder im Schlosspark anbieten werden. Kinderbürgermeister Josef Weinmeier berichtet: „Gemeinsam haben wir auch festgelegt, dass wir am 12. Juli im Pflegewohnhaus der CASA Kirchberg/Rabenstein in der Soisstraße mit den Bewohnern und dem Personal ein Ferienspiel organisieren.“

Danach wurde am Spielplatz beim Schlosspark ein Kastanienbaum gepflanzt. Die Baumspende kam von der Firma Constantia Teich. Nach der erfolgreich durchgeführten Sitzung um Baumpflanzung wurden die jungen Gemeinderäte zum Pizza-Essen eingeladen.

Unterstützt wurden die Kindergemeinderäte bei dieser Aktion von Bürgermeister Franz Singer, den Geschäftsführenden Gemeinderäten Judith Gerstl und Sandra Schweiger sowie von Amtsleiter-Stellvertreter Bernhard Zöchbauer.