Zwei Termine der Seefestspiele Ober-Grafendorf abgesagt

Weder das Kabarett von Walter Kammerhofer am Samstag noch die Tribute-Show von Andy Lee Lang & The Max Hagler Orchestra am Sonntag finden statt.

„Wir mussten die beiden Termine aus produktionstechnischen Gründen absagen. Wir haben uns mit dieser Entscheidung sehr schwer getan“, erklärt Veranstalter Remigius Rabiega. Gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Sie können auf einen anderen Termin umgebucht oder zurückgegeben werden.

Ganz verzichten müssen Besucherinnen und Besucher auf die Seefestspiele jedoch nicht: Am morgigen Freitag, 2. September, präsentiert Kabarettist Klaus Eckel sein neues Programm.

