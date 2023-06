Eisgeschäft „AL-AR“ öffnete seine Türen in Ober-Grafendorf

Pünktlich zum sommerlichen Wetter öffnete der Eissalon „AL-AR“ von Familie Sabani seine Türen. Bei der Eröffnung schauten auch Bürgermeister Rainer Handlfinger und Wirtschaftsbundobmann Ewald Paukowitsch vorbei und überzeugten sich von den frostigen Köstlichkeiten.

Bis zu 18 Sorten können entweder im essbaren Becher, in der Pappschale oder in der Styroporbox für zu Hause genossen werden. Neben dem selbst gemachten Eis zum Mitnehmen, gibt es auch Getränke und Kaffee für unterwegs. Geöffnet hat das Geschäft in der Hauptstraße täglich von 10 bis 21 Uhr.