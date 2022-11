Rabensteiner über die Jagd: „Es geht nicht nur ums Schießen“

Karl Enne wurde 1941 in Schwarzenbach geboren. Seit über 50 Jahren jagt er als sogenannter „Ausgeher“ in Rabenstein.

NÖN: Wie kamen Sie zur Jagd?

Karl Enne: Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und mein Großvater war Berufsjäger in Schwarzenbach. Da hat sich das ganze Leben nur um die Jagd gedreht und es waren immer Jäger im Haus. Als Kind habe ich deren Geschichten gerne zugehört. Als ich älter wurde, bin ich selbst mitgegangen in den Wald, etwa beim Salzlecken aufstellen. Mit 14 hat mein Großvater dann gesagt: „So, das Hirschkalb schießt jetzt du.“ Zu dem Zeitpunkt war das illegal, aber der Gutsbesitzer hat mich gelobt: „Weidmannsheil, lieber Karl“. Bis ich meine Jagdprüfung machen konnte, hat es viele Jahre gedauert. Damals konnte nur jemand aufgenommen werden, wenn ein Revier frei wurde. Ich musste bis 1972 warten.

Was ist für Sie das Schöne am Jagen?

Enne: Die Verbundenheit mit der Natur. Seit ich in Pension bin, gehe ich fast jeden Morgen in den Wald. Ich sehe, wie der Tag erwacht. Es geht nicht nur ums Schießen oder ums Erlegen. Etwa 200 Tage im Jahr bin ich im Revier, Beute mache ich nur zehn bis 15 Mal.

Seit seiner Pensionierung geht der 82-jährige Karl Enne fast jeden Morgen in sein Revier. Foto: Enne

Gab es besondere Erlebnisse?

Enne: Jagen ist jedes Mal ein Erlebnis. Aber vor 19 Jahren hatte ich in der Steiermark eine direkte Begegnung mit einem Bären. Von Angesicht zu Angesicht. Durch sein Schnauben habe ich seinen Speichel auf meiner Haut gespürt. Nach einem „Hopp“ hat er die Flucht ergriffen. Mit der Geschichte war ich in der Kronen-Zeitung und in einer Talkshow.

Welche Traditionen pflegen Sie?

Enne: Ich nehme mir die Freiheit heraus, dass ich ein Geschöpf vom Leben in den Tod befördere. Das ist auch nach über 50 Jahren noch ein emotionaler Moment für mich. Wir Jäger ehren das Geschöpf. Das erlegte Wild bekommt einen Reisigzweig als letzten Bissen in den Äser, dann wird ihm ein Reisigstück aufgelegt und der Jäger steckt sich einen Zweig auf den Hut. Das machen wir auch alleine im Wald. Sonntags haben wir einen Jägerstammtisch und besprechen unsere Erlebnisse. Wir feiern jedes Jahr eine Hubertusmesse sowie einen Jägerball und würdigen jedes Jägerbegräbnis. Außerdem gibt es im Pielachtal Jagdhornbläsergruppen.

Gibt es ein Spezifikum für die Jagd im Pielachtal?

Enne: Bei uns im mittleren Pielachtal gibt es hauptsächlich Rehwild und Mufflons. Früher gab es auch Auerwild. Im oberen Pielachtal liegt der Schwerpunkt auf Rotwild und Gämsen.

„Früher war es in unseren Kreisen undenkbar, dass Frauen jagen. Jetzt werden sie gerne aufgenommen. Außerdem ist die Regulierung der Jagd besser geworden.“

Wie hat sich die Jagd historisch entwickelt?

Enne: Bis 1848 durften nur Adelige jagen. Danach konnten Grundbesitzer auf ihrem Grund jagen. Im Zweiten Weltkrieg wurde ein Jagdgesetz erlassen, das in großen Zügen noch heute gültig ist. Jedes Jagdgebiet in Niederösterreich hat einen Jagdausschuss, der aus den Grundbesitzern besteht. Die vergeben die Jagdpacht, etwa an die Jagdgesellschaften.

Wie stand es um die Jagd während des Zweiten Weltkriegs und danach?

Enne: Die Jagd war reguliert und das Wildbret musste für die Allgemeinheit abgegeben werden. Sicher gab es Pielachtaler, die keinen Jagdschein hatten und trotzdem etwas zu essen brauchten. Danach haben die Besatzungsmächte im Pielachtal drauf losgejagt. Die Russen haben mit den Maschinenpistolen auf die Gämsen geschossen. Für die Einheimischen galt bis 1955 Waffenverbot.

Sie sind seit über 50 Jahren Jäger. Was hat sich in der Zeit verändert?

Enne: Der Zugang zur Jagd ist leichter geworden, weil es nicht mehr davon abhängig ist, ob ein Revier frei wird. Früher war es in unseren Kreisen undenkbar, dass Frauen jagen. Jetzt werden sie gerne aufgenommen. Außerdem ist die Regulierung der Jagd besser geworden. Es gibt zum Beispiel Abschusspläne, die behördlich kontrolliert werden, und Schonzeiten. Gleichzeitig ist die Jagd schwerer geworden, weil der Lebensraum des Wildes stark eingeschränkt worden ist. Es gibt mehr Naturnutzer als früher.

Wie sehen Sie die Zukunft?

Enne: Wir haben genügend und sehr guten Nachwuchs. Aber ich befürchte, dass der Wolf ein Problem wird. Ich bin keiner, der ihn ausrotten will. Aber er kann sich uneingeschränkt ausbreiten. Das finde ich falsch.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.