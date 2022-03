Ärger über „schwarzes Loch“ in Loich

Werbung

Noch immer keinen ordentlichen Internetempfang hat Reinhard Wilhelm in der Hammerlmühlgegend.

Vor einem Jahr hat er mit seiner Aktion „Loicher Handyritter“ für besseren Netzempfang für Aufmerksamkeit gesorgt.

Seit einem Jahr ist „nichts mehr passiert“

Es gab im Jänner und Februar 2021 sogar zwei Treffen mit Bürgermeistern und A1 am Gemeindeamt und ein Treffen des Loicher Bürgermeisters mit den NÖGIG-Vertretern in St. Pölten.

Seit gut einem Jahr ist, findet Wilhelm, „nichts mehr passiert.“ Ein Grund: Die nöGIG ist aktuell nicht im Pielachtal aktiv. „Die Erschließung mit Glasfaser hängt von der Verfügbarkeit der nötigen Mittel und allfälliger Förderzusagen ab“, erklärt Reinhard Baumgartner, Geschäftsführer der nöGIG Service GmbH.

Für einen Ausbau des Netzes spricht sich auch klar der Loicher Bürgermeister Anton Grubner (ÖVP) aus: „Für die Pielachtalgemeinden muss die Schaffung einer gut funktionierenden Infrastruktur oberste Priorität haben.“

Im Ortskern ist der Empfang in Loich zwar gut, aber eben nicht in allen Teilen des Gemeindegebiets. Für kleine Orte wie Loich gehört neben einer guten Verkehrsanbindung auch die digitale Infrastruktur. „Es muss in diese Richtung viel mehr getan werden“, findet er.

Anhängen an Kirchberg als Lösung?

Wilhelm regt an, dass ein Glasfaserprojekt von einer Kleinregion mit einem hauptberuflichen Tal-Management leichter umsetzbar wäre als für viele der anderen Gemeinden, die Glasfaserprojekte bereits im Alleingang - ohne Region, ohne Regionalmanagement - realisiert haben.

Seines Erachtens muss schnellstmöglich ein „gemeindeübergreifendes Projekt erstellt werden, mit der Zielsetzung, jedem Haushalt einen Glasfaseranschluss zur Verfügung stellen zu können.“

Kurt Wittmann, Obmann der Regionalplanungsgemeinschaft Pielachtal, meint: „Wenn jemand sehr entlegen wohnt, muss er damit rechnen, dass der Ausbau dorthin länger dauert. Immerhin bedarf es ausreichend Interessenten, die diesen Netzanschluss wünschen. Erst dann wird gebaut“, weiß er.

Wilhelm hätte als Lösung, dass sich Loich an den Ausbau in Kirchberg anhängt. Ortschef Franz Singer meint, dass man sich das dann im Detail ansehen müsse. „Wenn es möglich ist, werden wir unterstützen“, sagt er.

