„Michael und Alexander Moser sind Mittelalter-Fans. Mit ihrem Hobby liegen sie in Loich genau richtig. In ihrem Ortsteil, der Hinteren Loich, fühlen sie sich wie im Mittelalter, was das Handynetz und schnelles Internet betrifft.“ – Ein Foto mit den beiden Loichern im Mittelalter-Kostüm sorgt derzeit in den Sozialen Medien für Aufsehen.

Der Ärger bei ihnen und Reinhard Wilhelm über das noch immer „schlechte“ Handynetz ist groß: „Wir haben für unsere Grundstücke Aufschließungskosten bezahlt. Handynetz und schnelles Internet gehören zur Grundversorgung.“ Viele Vorgänge im Internet wie Zahlungen seien mit einem Code verknüpft, der aufs Handy geschickt wird. „Telebanking oder die Nutzung der Handysignatur sind durch das schlechte Netz erschwert. Wenn die Telefonleitung durch Beschädigung ausfällt, sind wir tagelang unerreichbar“, gibt Wilhelm zu denken. Betroffen davon sind vor allem die Ortsteile Schwarzengrabengegend, Hammerlmühlgegend, Ödgegend und Loicheckgegend.

2017 sah es gut aus für einen neuen Handymast. Mittels Drohne ermittelten Mobilfunkbetreiber den idealen Standort, von dem aus die hintere Loich hätte versorgt werden können. „Der Grundeigentümer hat der Errichtung allerdings nicht zugestimmt“, erinnert sich Bürgermeister Anton Grubner. Es sei schließlich ein Alternativstandort gefunden worden. „Weil die Errichtung dort kostenaufwendiger gewesen wäre, hat der Mobilfunkbetreiber die Umsetzung aber abgelehnt“, so Grubner. Obwohl die Gemeinde angeboten hatte, die Mehrkosten zu übernehmen, sah der Mobilfunkbetreiber von einem Ausbau ab: Dieser sei nicht wirtschaftlich. „Auch die Intervention der damals zuständigen Landesrätin Petra Bohuslav hat an der Entscheidung nichts geändert“ , bedauert der Loicher Bürgermeister.

Es sei aber natürlich weiterhin ein Anliegen der Gemeinde Loich einen flächendeckenden Mobilfunkempfang in Loich zu realisieren. „Unabhängig davon werde ich mich bemühen, den Glasfaserausbau voranzutreiben. Verhandlungen mit der NÖGIG sind vorgesehen“, hofft der Bürgermeister auf einen baldigen Gesprächstermin.