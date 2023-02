„Second Chance“ in Ober-Grafendorf schließt

Erst im Juni 2022 eröffnete Katja Gamsjäger ihren Shop „Second Chance“ in Ober-Grafendorf. Jetzt ist schon wieder Schluss: „Die laufenden Kosten sind so hoch, dass es mit den Umsätzen nicht möglich ist, davon zu leben“, erklärt sie. Als zweifache alleinerziehende Mutter fehle ihr der finanzielle Spielraum.

„Anscheinend tun sich manche am Land doch noch schwer mit Second-Hand-Artikeln.“

Anfangs führte sie ihren Shop nebenberuflich. Waren durchsehen, ins Warenwirtschaftssystem eingeben, etikettieren oder einschlichten – all diese Aufgaben waren jedoch zu aufwendig und so kündigte sie im Oktober ihren Job als Krankenpflegerin.

Ware, um sie auf Kommission zu verkaufen, hätte sie in den letzten Monaten genug bekommen. Lediglich der Verkauf lief schleppend, besonders bei den Einheimischen. „Anscheinend tun sich manche am Land doch noch schwer mit Second-Hand-Artikeln“, schildert sie ihren Eindruck. Die meisten Kundinnen und Kunden seien von auswärts gekommen.

Trotzdem bereut sie nicht, dass sie ihren langjährigen Traum wahr gemacht hat: „Ich bin froh, dass ich es probiert habe, weil ich jetzt damit abschließen kann.“

Anfang Februar ist Gamsjäger in ihrem alten Beruf zurückgekehrt. Zwischen ihren Diensten in der Casa Kirchberg öffnet sie den Second-Hand-Shop noch an einzelnen Tagen für einen Abverkauf. Im März kann ihre Kundschaft ihre Ware abholen.

