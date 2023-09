„Tierschutz-Spaziergang“ in Obergrafendorf verlief friedlich

Die Zahl der selbst ernannten Tierschützer rund um Tierrettung Mostpfotenhilfe-Obfrau Michaela Reitbauer und Claudia Polat blieb am Samstagnachmittag überschaubar. Rund 25 Personen, darunter einige Kinder, machten einen Tierschutzspaziergang bis zum jenem Hof, wo vor wenigen Tagen ein Haflinger und eine Kuh wegen Mängel in der Versorgung der Tiere behördlich abgenommen wurden.

Die Tierschützer hatten via soziale Netzwerke einen öffentlichen Aufruf gemacht, zum Hof des Tierhalters zu kommen und dort zu verweilen, mit dem Ziel, dass auch noch die verbleibenden Tiere - darunter Schafe, Ziegen, ein Schwein, Geflügel und Katzen - anderweitig untergebracht werden. Dabei sparten sie auch öffentlich nicht mit schwerer Kritik am Agieren des zuständigen Amtstierarztes. Denn die anderen Tiere dürfen bis auf weiteres am Hof verbleiben, da aus veterinärmediznischer Sicht keine Gefahr im Verzug war. Verendete Tiere konnten laut der Bezirkshauptmannschaft zu keiner Zeit festgestellt werden

Rechtliche Konsequenzen auch für Tierschützer möglich

Der rund zweistündige Spaziergang fand in Anwesenheit mehrerer Polizeibeamten statt. Laut Exekutive verlief er friedlich. Es sei auch zu keinen Auseiandersetzungen zwischen Tierhalter und Tierschützern gekommen. Diese gaben aber an, wieder kommen zu wollen. Doch einfach unerlaubt betreten, dürfen sie das fremde Anwesen nicht, auch nicht um den Tieren „zu helfen“, wie sie beteuern. Andernfalls könnte es eine Besitzstörungsklage hageln. Und fremde Tiere unerlaubt füttern, ist auch nicht gestattet.

Für die Veranstalterin könnte der Spaziergang jedoch unangenehme Konsequenzen haben. Denn laut Info der Polizei wurde sie angezeigt. „Die Zusammenkunft hatte Versammlungscharakter und wurde nicht in der erforderlichen Frist bei der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten-Land angemeldet“, erklärt Bezirkspolizeikommandant Philipp Harold. Da das Versammlungsrecht verfassungsrechtlich verankert ist, wurde die nicht angemeldete Versammlung jedoch nicht untersagt oder aufgelöst.