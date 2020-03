Hamsterkäufe aus Angst vor Versorgungsengpässen – auch wenn von offizieller Seite dezidiert davon abgeraten wird finden sie statt und haben auch im Pielachtal bereits Einzug gehalten.

Ein wenig hat auch Monika Purer aus Kirchberg ihr Einkaufsverhalten an die Situation angepasst: „Im Gegensatz zur bisherigen Vorgangsweise komme ich jetzt weniger oft ins Geschäft, tätige dafür aber gleich einen großen Einkauf. Damit komme ich den Vorgaben nach, dass man Menschenansammlungen vermeiden soll. Mit meinem Sohn Florian gehe ich so oft als möglich allein an der frischen Luft spazieren.“

Christoph Fink-Sveiger betreibt Spar-Märkte in Kirchberg, Rabenstein und Hofstetten-Grünau: „Keine Panik“, beruhigt er, „die Produktionskette funktioniert, die Lager sind voll, wir bekommen jeden Tag eine Lieferung.“

Hamsterkäufe haben aber auch in seinen Geschäften begonnen. Christoph Fink-Sveiger: „Man merkt es schon, es wird momentan auf jeden Fall mehr gekauft.“

Es werde merkbar vermehrt auf haltbare Dosenprodukte zurückgegriffen, da gebe es einige Produkte, die vergriffen sind. „Durch die Bank haben die Leute sich mit Lebensmitteln eingedeckt“, erzählt auch Helmut Wimmer vom Nah&Frisch-Markt in Weinburg über die Entwicklungen letzte Woche.