Rabensteins Ortschef: „Wir fördern lieber Projekte für Allgemeinheit“

Seit vielen Jahren ist Rabenstein „Klimabündnisgemeinde“. Dafür werden laufend Initiativen gesetzt. Aktuell: die Umgestaltung des Kaiserparks und des Oggersheimer Platzes als „klimafitte“ Plätze (Die NÖN berichtete).

Dennoch wurde kürzlich in der Facebookgruppe „Rabenstein Live“ die Frage gestellt, warum die Gemeinde keine Gemeindeförderung für Photovoltaikanlagen ausbezahlt. Das warf die Frage auf, ob die Gemeinde genug für den Klimaschutz tun würde. Bürgermeister Kurt Wittmann (ÖVP) hat für derartige Diskussionen klare Worte. „Wenn jemand etwas nicht in Ordnung findet oder Verbesserungsvorschläge hat, soll er sein Anliegen direkt auf der Gemeinde bzw. bei mir vorbringen. Ich bin immer gut erreichbar“, unterstreicht er. Von derartigen Debatten via soziale Netzwerke hält er nichts.

Loitzenbach-Renaturierung, E-Shuttle und LED-Umstellung als Klimaschutzprojekte

Eine Förderung für Solaranlagen gibt es seitens der Gemeinde seit rund 20 Jahren, angepasst an die Landesförderung. Photovoltaikanlagen fördert die Gemeinde nicht. „Wir unterstützen sehr gerne Projekte in der Gemeinde, die der Allgemeinheit zugute kommen. Wir finanzieren aber nicht noch etwas für den Privatbereich, wenn es dort sowieso schon eine Landesförderung gibt“, begründet der Ortschef.

Die Gemeinde Rabenstein setze und fördere laufend Initiativen für den Klimaschutz im Ort. „Unser Loitzenbach-Projekt ist so ein Vorzeigeprojekt. Außerdem haben wir den E-Shuttle in der Gemeinde installiert und dafür ein eigenes Elektrofahrzeug angekauft. Wir stellen unsere Straßenbeleuchtung auf LED um“, erinnert er. Sämtliche öffentliche Gebäude sind an das Fernwärmenetz angeschlossen.

Und in der letzten Gemeinderatssitzung wurde die Installation von PV-Elementen am Dach des Gemeinde- und Kulturzentrums (GuK) einstimmig beschlossen.

