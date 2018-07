Am 9. Juli 2018 feierte die Sommerakademie ,,Energy for Life" ihr 10. Bestandsjubiläum. Auch dieses Jahr versammeln sich Kinder aus sechs Ländern im Steinschaler Dörfl, um hier etwas Neues über den Journalismus, die Kunst des Video-Schneidens, die Kameraführung und die Fotografie zu lernen.

Gleich bei ihrer Ankunft tauchen die Kinder in die Atmosphäre der Akademie ein, sie wurden alle in verschiedene Gruppen eingeteilt und haben dann gleich begonnen, an ihren Projekten zu arbeiten.

Der lange und anstrengende Tag wurde mit der offiziellen Eröffnung der Akademie beendet, bei welcher sie alle tolle Geschenke erhalten haben.

Gleich am zweiten Tag besuchten die zwei bekannten Moderatoren eines österreichischen Radiosenders, Max Leschanz und Marcel Kilic, die Medienakademie und standen den Jugendlichen Rede und Antwort.

Es war für alle Teilnehmer ein sehr aufregendes und spannendes Ereignis.

Die Kinder haben viel Neues und Interessantes über die Arbeit als Radiomoderator gelernt und neue Erfahrungen gesammelt.

Am Ende ihres Besuchs veranstalteten Max und Marcel auch noch eine kleine Disco für alle, wo sie nochmals ihr Können unter Beweis gestellt haben.

Es war für alle Teilnehmer ein schöner, spannender und interessanter Einstieg in die Sommerakademie, und alle freuen sich schon auf die weiteren Tage.