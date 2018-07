Am Mittwoch bekamen wir Besuch von der bekannten TV Moderatorin Johanna Setzer. Schon seit 2004 weckt sie das österreichische TV-Publikum auf dem Sender Puls4.

Bei allen Teilnehmern war die Vorfreude und Aufregung groß, denn jemanden wie sie trifft man nicht alle Tage.

In einer Talkshow und anschließenden Interviews durften wir selbst ausgearbeiteten Fragen stellen und haben dadurch viel über Setzer und ihren Berufsweg erfahren.

Es war für alle sehr informativ und vor allem spannend zu erfahren, wie es in der Fernsehbranche in der Realität wirklich aussieht und das dieser Beruf nicht nur ein Beruf ist sondern eine Lebensaufgabe.

Am Nachmittag gab es einen Workshop mit einem unserer Teilnehmer, Max Rukoblog, er ist ein Blogger aus Russland und hat etwas über die Qualitäten einer Medienpersönlichkeit erzählt und aufgeklärt, was die einzelnen Berühmtheiten, die wir so kennen, so besonders macht .

Es war für alle ein Tag voller toller Erlebnisse, Freude und neuen Erkenntnissen.

Wir freuen uns alle auf die darauffolgenden Tage in der Akademie, denn wir wissen, dass uns noch viel mehr lernen und neue Erfahrungen sammeln werden.