WM-Finale in der EFL Sommerakademie .

Habt ihr die Fußball Weltmeisterschaft auch so eifrig mitverfolgt? Und was dachtet ihr wer die WM diesmal gewinnt?

Da das Interesse am Fußball im International Kids Media Haus sehr groß ist und die meisten Leute das WM Finale nicht mehr abwarten konnten, wurde am Sonntag Vormittagvon den Verantwortlichen der Sommer Akademy Energy for Life eine eigene Weltmeisterschafts Endrunde veranstaltet.

Aufgeteilt wurde in ein französisches und ein kroatisches Team. Da es nur sehr kleine Plastiktore gab, bestand die Schwierigkeit vor allem daraus den Ball annähernd auf's Tor zu bringen. Nach einem verhindertem Treffer und der anschließenden Überprüfung der Video- Schiedsrichter, ging das Spiel also torlos ins Elfmeterschießen. Da Kroatien ja bereits darin geübt ist, Spiele nach über 120 Minuten aus 11 Metern zu entscheiden, sind sie deutlich im Vorteil. Während es Frankreich verabsäumte den Ball im Netz unterzubringen, trifft ein Spieler vom kroatischen Team tatsächlich und macht somit das Wunder wahr.

Die Prognose der Medien Academy 2018: Kroatien wird Weltmeister!

Einige Stunden danach zeigten allerdings Griezmann, Mbappe und CO, dass das nicht der Fall ist. Im Konferenzsaal verfolgten Lehrer und Schüler gemeinsam das Spiel um den populärsten Titel des Weltfußballs. Welche Nation im International Kids Media House mehr Anhänger hatte war nicht festzustellen, denn der Fananteil der beiden Finalisten war erstaunlich ausgeglichen. Da bereits nach 38 Minuten 3 durchaus umstrittene Tore gefallen sind, war die Stimmung unter den Zusehern vor der Leinwand positiv aufgeheizt. Public Viewing vom Feinsten! Das Spiel endete mit 4:2 für die Équipe Tricolore und somit stand Fest: Frankreich holt sich zum zweiten Mal den Weltmeistertitel!

Nach dem Abendessen und einer kurzen Besprechung endete dann dieser tolle Fußballtag und die Arbeit in der Projektgruppen wurde am nächsten Tag wie gewohnt fortgesetzt.