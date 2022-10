Kinderbetreuungs-Ausbau im Pielachtal: Sorge wegen Geld und Platz

Die Senkung des Kindergarten-Alters auf 2 Jahre, flächendeckende Nachmittagsbetreuung und ein kostenloses Vormittagsbetreuungsangebot schon für 0- bis 2-Jährige: Das sind die wesentlichen Punkte der Kinderbetreuungsreform, die im November beschlossen und bis 2027 in Niederösterreich umgesetzt werden soll. Auf die Gemeinden kommt dadurch eine Menge Arbeit zu: Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) rechnet damit, dass für die Erweiterung des Angebots niederösterreichweit 850 neue Gruppen in Kindergärten und Krippen benötigt werden.

„Für uns ist das kein Problem“, sieht Bürgermeisterin Brigitte Thallauer (ÖVP) der Betreuungsreform gelassen entgegen. In St. Margarethen gibt es bereits seit Jahren eine Kleinkinderbetreuung. Der künftige Bedarf könne vermutlich abgedeckt werden, akuten Handlungsbedarf sieht Thallauer daher nicht.

Angebot wichtig für arbeitende Eltern

Auch Bürgermeister Anton Grubner (ÖVP) will noch zuwarten, bevor er Schritte in die Wege leitet. Als starke Zu- und Abzugsgemeinde würden sich die notwendigen Betreuungsplätze in Loich ohnehin schnell ändern. „Es wäre gut, die Kinder länger zuhause zu lassen“, ist er persönlich überzeugt. Für die berufliche Situation der Eltern sei dieses Angebot jedoch notwendig.

In Kirchberg gibt es bislang nur vereinzelt den Wunsch nach Betreuung ab zwei Jahren. „Wenn es das Angebot geben soll, werden wir das schaffen“, ist sich Bürgermeister Franz Singer (ÖVP) sicher. Über die Umsetzung haben er und die Kindergarten-Leitung allerdings noch nicht gesprochen.

Die fehlende Einbindung der Gemeinden kritisiert hingegen Bürgermeister Arthur Rasch (ÖVP): „Der Vorstoß ist okay. Aber das Thema ist noch nicht im Detail mit uns besprochen.“

In Hofstetten-Grünau gibt es zwar bereits eine Kleinkindbetreuung. Garten, Gebäude und Spielflächen seien am jetzigen Standort jedoch zu klein für eine Erweiterung. Konkrete Informationen fehlen auch dem Frankenfelser Bürgermeister Herbert Winter (ÖVP). „Personell wäre diese Reform kein Problem für uns. Wir kriegen laufend Bewerbungen“, berichtet er. „Ein Problem wäre in Frankenfels höchstens der Platz.“

Gemeinden brauchen Finanzspritzen

Raumtechnisch sieht Schwarzenbachs Ortschef Andreas Ganaus (ÖVP) der Reform zwar gelassen entgegen: „Wir haben bereits eine Kleinkindbetreuung und eine Schule, die leer steht.“ Trotzdem fragt auch er sich, welche finanziellen Mittel für den notwendigen Umbau zur Verfügung stehen.

Inhaltlich steht der Ober-Grafendorfer Bürgermeister Peter Handlfinger (SPÖ) voll und ganz hinter der Reform. Er hält sie für „wichtig“ und „extrem gescheit“. Allerdings verweist er auf die schwierige finanzielle Situation der Gemeinden. Wegen der gestiegenen Baupreise pausiert der Kindergarten-Neubau in seiner Gemeinde derzeit.

„Unsere Ausgaben werden immer höher, während die Einnahmen sinken“, gibt Handlfinger zu bedenken. Bei der Reform sieht er daher Land und Bund in der Pflicht. „Für uns als Gemeinde ist das nicht machbar. Die Geschichte steht und fällt mit der Förderung.“

