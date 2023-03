Wunsch von Weinburger Kids: Basketballkorb für die Schulwiese

Eine etwas andere Gemeinderatssitzung gab es kürzlich in Weinburg. Bürgermeister Peter Kalteis lud die Schülerinnen und Schüler der dritten Volksschulklasse gemeinsam mit Klassenlehrerin Sophie Tisch zum Kindergemeinderat.

Wie im echten Gemeinderat wurden Rollen verteilt: Samuel Mangl übernahm in der Sitzung die Aufgaben des Vizebürgermeisters, Zoe Springer vermerkte als Schriftführerin alles gewissenhaft im Sitzungsprotokoll.

Im ersten Teil lernten die Kinder so einiges über die Geografie von Weinburg und auch darüber, welche Aufgaben eine Gemeinde leistet. Dann ging es darum, sich mit Vorschlägen einzubringen. Zwei davon werden bereits umgesetzt: Ein Basketballkorb kommt auf die Schulwiese und in einer Siedlung, in der es viele Kinder gibt, wird ein „Achtung Kinder“-Schild aufgestellt.

Schließlich durften die Kinder den Bürgermeister über seine Arbeit und sein privates Leben befragen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekamen zum Abschluss als Dankeschön eine Tafel Schokolade.

