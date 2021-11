Johannes Grünbichler: Der Frankenfelser Mann für alle Fälle

Ein Mann in der Kinderbetreuung hat Seltenheitswert. In Rabenstein gibt es nun einen, der zusätzlich im Außendienst eingesetzt werden kann.

„Johannes Grünbichler hat im Sommer bei uns begonnen und ist ein richtiger Allrounder“, freut sich Amtsleiterin Evelyn Gruber.

Und auch Bürgermeister Kurt Wittmann streut ihm Rosen: „Es ist wirklich spannend und ich bin sehr begeistert, dass sich ein junger Mann für diese Tätigkeit gefunden hat. Er wird sehr geschätzt und gut aufgenommen.“

„Es hat sich von Anfang an gut angefühlt“

Grünbichler verschlug es der Liebe wegen aus dem Bezirk Scheibbs nach Frankenfels. Mit Kindern konnte er schon immer gut. „Meine Freunde haben Kinder und wenn wir uns getroffen haben, bin ich immer bei den Kindern gesessen und habe mit ihnen gespielt“, schmunzelt er.

Immer wieder redete ihm der Freundeskreis zu, doch etwas mit Kindern zu machen. Bis vor Corona war Grünbichler im Sporthandel tätig. Als er Papa wurde, fiel im Sommer die Entscheidung, die Ausbildung zum Kinderbetreuer zu machen.

„Es hat sich von Anfang an gut angefühlt. Mit dem Praktikum in St. Georgen an der Leys wusste ich dann: Das ist das Richtige“, so Grünbichler. Es sei spannend, wie sich Kinder entwickeln und wie unterschiedlich sie sind. Das kann er nun als Nachmittagsbetreuer und als Stützkraft in der Volksschule Tradigist verfolgen.