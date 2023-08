Wifki Ober-Grafendorf: Wechsel nach über 25 Jahren

Seit über 25 Jahren versorgt der Förderverein „Wir für Kinder“, kurz „Wifki“ genannt, Kinder im Alter von ein bis 14 Jahren. Gründervater Erich Rammel gab nun bei der Generalversammlung seinen Rückzug aus dem Verein bekannt. Einstimmig neu gewählt wurde Michael Paukowitsch.

Zu seinen neuen Aufgaben sagt Paukowitsch: „Das Wifki mit seinen Aktivitäten gehört fortgeführt und es wäre schade, wenn das Angebot nach einem Vierteljahrhundert beendet worden wäre. Ich bedanke mich bei Erich Rammel für seine Arbeit und freue mich auf die Zusammenarbeit mit der Gemeinde.“

Im Zuge der Änderungen übernimmt ab 1. September die Marktgemeinde Ober-Grafendorf die operativen Geschäfte. Dadurch wird die Kleinkindbetreuung der Ein- bis Zweieinhalbjährigen in der Zeit von 7 bis 13 Uhr kostenlos. Kostenpflichtig wird es altersunabhängig ab 13 Uhr. Für Eltern gibt es keine großen Veränderungen. Die Anmeldung erfolgt weiterhin über den Förderverein. Die Preise bleiben unverändert.

Die Aktivitäten wie Schikurs, Adventmarkt oder die Kindertage werden beibehalten. Die Einnahmen werden für Investitionen wie Spielzeug verwendet. Man arbeitet derzeit auch an neuen Ideen, um für noch mehr Spaß bei den Kindern zu sorgen.

Kinder- und Familientage im September

Ein buntes Programm erwartet die Besucherinnen und Besucher am 9. und 10. September im Wifki-Zentrum bei den Kinder- und Familientagen. Am Samstag, 9. September, ab 14 Uhr gibt es Partyspaß mit einem Zauberclown, einer Animationsshow, Kasperltheater, Dosenwerfen und vielem mehr. Später gibt es auch Livemusik. Am Sonntag, 10. September, startet das Fest um 10 Uhr mit dem Frühschoppen mit den Anlassbläsern. Den Abschluss der Kindertage bildet um 13 Uhr ein Mitmachkonzert mit Bernhard Fibich.