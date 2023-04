Frankenfels: Ansturm auf Pop-Up-Store

Schon kurz vor dem offiziellen Beginn trudelten die ersten Gäste ein, um die besten Stücke zu ergattern. Die Frankenfelserin Theresa Schindlegger verkauft seit Juni 2021 unter dem Namen „BlauRosa“ selbstgenähte und geschlechtsneutrale Kinderkleidung in ihrem Onlineshop.



Mit dabei war auch Denise Kollermann, die mit ihrem Thermomix Snacks für die Gäste zubereitete und Fragen zum Gerät beantwortete. „ReinZeit“-Beraterin Nadine Zagler stellte zu jedem Einkauf eine Waschmittelprobe zur Verfügung.

„Mit so einem Ansturm hätte ich nie gerechnet. Ich freue mich sehr, dass die Pielachtalerinnen meine Produkte schätzen und mich und mein kleines Label so unterstützen“, so Schindlegger. Nach dem Erfolg möchte sie den Pop-Up-Store im Herbst wiederholen. Zur gelungenen Veranstaltung gratulierten auch die geschäftsführenden Gemeinderätinnen Elisabeth Wieland-Widder (ÖVP), Edeltraud Tuder (SPÖ) und Luise Doppler (ÖVP).

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.