20 Jahre alte Fuchsie und Enzianbaum blühen prächtig

Die Besucher bei der Familie Geiswinkler am Bauernhof Unter-Brandgraben in der Schwerbachgegend kommen ins Staunen. Im Freien vor dem Wohnhaus werden sie von einer Fuchsie mit prächtigen Blüten und einem großen, blühenden Enzianbaum begrüßt.

Vom Frühjahr bis in den Herbst hinein stehen die beiden blühenden Topfpflanzen vor dem Haus. Den ganzen Sommer über müssen sie täglich mehrmals gegossen werden. „Erst zu Allerheiligen, vor dem ersten Frost, stellen wir sie zum Überwintern in den Erdkeller“, berichtet Christine Geiswinkler. Beim Besuch der NÖN zeigte die Fuchsie ihre ganze Blumenpracht mit Hunderten hell- und dunkelrosa Blüten. Die Pflanze ist schon 1,50 Meter hoch und zwei Meter breit. Zum Vergleich: Mit der Höhe liegt sie damit im Spitzenfeld der Fuchsia-Pflanzen – und normalerweise erreichen diese auch nur eine Breite von einem Meter.

Vor 20 Jahren hat die Familie Geiswinkler die Fuchsie als Geschenk von Gästen erhalten, die bei ihnen einen „Urlaub am Bauernhof“ verbrachten. Die Gäste besuchten damals die Fuchsien-Vroni in Loich und brachten danach ihrer Vermieterin, Christine Geiswinkler, zum Dank für die gute Betreuung eine kleine Fuchsie im Topf mit. In all den Jahren erfreut die Pflanze nun mit ihrer Blütenpracht die ganze Familie.

Eine zweite Besonderheit bei der Familie Geiswinkler am Bauernhof Unter-Brandgraben ist der zehn Jahre alte Enzianbaum mit 2,50 Metern Höhe und drei Metern Breite. Ein Prachtexemplar, denn für gewöhnlich werden diese Pflanzen nur einen Meter hoch und sind bei Weitem schmaler. Die Topfpflanze zeigt ihre wunderschöne, lilafarbene Blütenpracht den ganzen Sommer über. Die Pflanze steht gerne in der Sonne oder im Halbschatten und hat ebenfalls einen hohen Wasserbedarf. Bienen und Schmetterlinge werden von den Blüten angelockt.