7.500 Kilo Lebensmittel: „Tafel“ auch im Pielachtal als Erfolgsprojekt

Bereits seit zehn Jahren gibt es die Ausgabestelle der „Team Österreich Tafel“ in der Rotkreuz-Ortsstelle in Kirchberg. Jede Woche werden hier wertvolle Lebensmittel gerettet und an Personen abgegeben, die diese aufgrund ihres geringen Einkommens auch wirklich brauchen können.

Das Team wird von Susanna Sunk und Anita Riegler geleitet, die 30 Helfer zur Seite haben. „Diese haben im Vorjahr rund 700 ehrenamtliche Stunden geleistet und dabei 7.500 Kilogramm an Lebensmitteln ausgegeben“, bilanzieren die beiden.

An jedem Samstag findet um 18 Uhr im Kellergeschoß des Rot-Kreuz-Hauses die Ausgabe statt. Derzeit stellen sich wöchentlich über 25 Personen ein, um sich Lebensmittel und Drogeriewaren abzuholen. Dies ist für manche Familien, Einzelpersonen oder Asylwerber aus Kirchberg und den Nachbargemeinden im Pielachtal ein wichtiger Beitrag zur Grundversorgung.

Das Ausgabeteam setzt sich meist aus fünf Personen zusammen. Ein bis zwei Chauffeure holen mit ihrem Privat-Pkw die Lebensmittel von den Märkten SPAR, Billa, BIPA, DM, Bäckerei Penzenauer und vom Regionalladen Bachinger in Kirchberg und Hofstetten-Grünau ab. Das Damenteam sorgt für die Ausgabe und Verteilung. Was hereinkommt, wird direkt weiter gegeben.

Auch während der Corona-Pandemie war durchgehend geöffnet. Die Waren werden aber jetzt in fertig befüllten Schachteln ausgegeben, damit möglichst wenig Kontakt entsteht. Die Kunden sowie die Mitarbeiter tragen einen Mund-Nasen-Schutz und auf Desinfektion wird geachtet.

„Die Leute sollen sich als Lebensmittelretter sehen. Mit dieser Aktion können wir in herausfordernden Zeiten die Menschen aus Kirchberg und dem Pielachtal bei der Grundversorgung unterstützen“, meint Tagesleiterin Leopoldine Lechner. Wenn Menschen Lebensmittel benötigen oder freiwillig bei der Ausgabe helfen wollen, können sie sich unter 0680/5564397 informieren.

