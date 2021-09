Bei den 21. Amadeus Austrian Music Awards, die coronabedingt bei einer vorab aufgezeichneten TV-Show verliehen wurden, ging der begehrte Musikpreis in der Kategorie „Jazz/World/Blus“ an die Band 5/8erl in Ehr'n. Die Band mit dem Kirchberger Sänger Robert „Bobby“ Slivovsky überzeugte mit ihrem Album „Yeah Yeah Yeah“.

Die Amadeus Austrian Music Awards werden vom Verband der österreichischen Musikwirtschaft (IFPI Austria) veranstaltet. 2021 fanden sie zum 21. Mal statt. Die Amadeus Austrian Music Awards gelten als der wichtigste österreichische Musikpreis.

