August Blazic feiert goldenes Priesterjubiläum

Sein „goldenes Priesterjubiläum“ anlässlich seines 50-jährigen Wirkens als Priester und gleichzeitig auch seinen 75. Geburtstag feiert Pfarrer August Blazic mit einer Heiligen Messe am Sonntag, 28. August, um 15 Uhr in der Pfarrkirche Kirchberg.

Pfarrer Blazic freut sich schon: „Wo sollte ich feiern, wenn nicht an meiner langjährigen Wirkungsstätte in Kirchberg?“ Er lädt alle herzlich zum Mitfeiern ein. Nach dem Gottesdienst gibt es eine Agape: bei Sonnenschein gleich vor der Pfarrkirche am Kirchenberg und bei Regen in der Kirchberghalle.

35 Jahre lang war August Blazic als Pfarrer in der Pfarre Kirchberg tätig gewesen. Neben dem Wirken als Seelsorger waren die Errichtung des Pfarrheimes, die Sanierung der Glocken, die Erneuerung der Orgel, die Modernisierung der Turmuhr, die Renovierung des Kirchendaches und das Ausmalen der Pfarrkirche einige große Meilensteine in seiner Amtszeit.

Im August 2017 feierte er bei seiner Verabschiedung auch gleichzeitig seinen 70. Geburtstag. Rund 1.000 Gäste aus Pfarre und Gemeinde hatten sich damals eingefunden. Im Zuge dieser Festivität wurde August Blazic vom Kirchberger Gemeinderat zum Ehrenbürger ernannt.

Der damalige Bürgermeister Anton Gonaus betonte in seiner Laudatio: „Unser Pfarrer ist ein Vorbild für uns, hat das Gemeinde- und Pfarrleben in den Jahren seines Wirkens entscheidend mitgeprägt und hinterlässt in Kirchberg bleibende Werte.“ Viele Pfarrangehörige freuen sich nun auf das Wiedersehen beim Priesterjubiläum am 28. August.

