Musik war immer ein wichtiger Teil ihres Lebens. Die Chorleiterin der CHORnelkirschen in Kirchberg Gabriele Fuchsbauer sang von der Volksschule bis zur Pädak immer im Chor. „Nach der Ausbildung gab es eine Pause, da ist mir das Singen richtig abgegangen“, so Fuchsbauer, die 2007 dem Damenensemble des Gesang- und Musikvereins Kirchberg beitrat. Mittlerweile ist sie zehn Jahren im Vorstand. 2012 ist dann durch Wortspiele der Name CHORnelkirschen entstanden. „Bei uns stehen die Gemeinschaft und die Freude am Singen im Vordergrund“, betont Fuchsbauer. Sie ist ein Beispiel für die vielen Freiwilligen, die sich in der Freizeit ehrenamtlich engagieren.

„Bei uns stehen die Gemeinschaft und die Freude am Singen im Vordergrund“

17 Frauen im Alter zwischen 20 und 60 Jahren singen im Laien- und Hobbychor. „Wir freuen uns immer über neue Gesichter. Notenkenntnisse sind nicht notwendig, auch beim Alter gibt es keine Grenze“, betont Fuchsbauer. Gesungen wird alles, was gefällt, bunt gemischt von Volksliedern über Pop und Gospel bis hin zu Klassik. Gabriele Fuchsbauer ist die Gemeinschaft besonders wichtig. „Man kann beim Singen sehr gut vom Alltag abschalten.“ Es gibt aber auch immer wieder Ausflüge etwa zu Konzerten, auch gemeinsam mit dem Männerchor.

Neu im Gesang- und Musikverein Kirchberg ist der Jugendchor Youngstars. „Im letzten Jahr haben wir Geld für die Gründung gesammelt, jetzt wollen wir das Projekt weiterfinanzieren“, so die Chorleiterin. Auch für die Youngstars werden noch Teilnehmer gesucht. Der nächste Workshop findet am Freitag, 9. November, um 18 Uhr im Gasthaus Kalteis in Kirchberg statt. Kontaktinfos unter www.gmv-kirchberg.at