Nach fünfzehn Jahren als selbstständiger Gastronom, die letzten Jahre davon als Betreiber des Abendlokals Carambar und Hallenwirt, erfüllt sich Andreas Riegler nun seinen früheren Traum, Polizist zu werden. So hat er für Gattin Barbara samt Familie mehr Zeit.

Andreas Riegler hat seine Ausbildung in der Gastronomie absolviert und sich zusätzlich als Eventmanager weitergebildet. Bestens unterstützt wurde er dabei immer von seiner Frau, die gelernte Floristin ist. Gemeinsam waren sie eineinhalb Jahre in Mexiko und Thailand tätig. Die letzten Jahre haben sie mit dem Gastlokal „Carambar“ der Jugend einen tollen Treffpunkt bis in die Nacht hinein geboten und in der Kirchberghalle viele Festivitäten bewirtet oder selbst organisiert. Kürzlich hat das junge Ehepaar die Entscheidung getroffen, sich zu verändern.

Andreas Riegler bewarb sich für den Polizeidienst und wurde aufgenommen. Jetzt besucht er zwei Jahre lang die Polizeischule in Traiskirchen. Zur NÖN meinte er: „Wir waren mit großem Engagement in der Gastronomie tätig. Aber es war immer schon mein Traum, Polizist zu werden. Das hat sich jetzt erfüllt.“

„Wir waren mit großem Engagement in der Gastronomie tätig. Aber es war immer schon mein Traum, Polizist zu werden. Das hat sich jetzt erfüllt. Andreas Riegler

Eine wichtige Rolle bei dieser Entscheidung spielte auch die Familie. Andi und Babsi Riegler haben einen vierjährigen Sohn mit Namen Leonardo. Sie konnten sich dieser Tage über ihr zweites Kind Lisa Marysol freuen. Das Gastlokal und die Bewirtung in der Kirchberghalle haben die Rieglers mit Anfang Mai an ihren Nachfolger Roman Klauser übergeben. Bürgermeister Franz Singer meinte: „Großer Dank gebührt dem Wirte-Ehepaar für das gute Miteinander und die optimale Bewirtung im Lokal und in der Halle.“

Vizebürgermeister Severin Zöchbauer brachte es als Hallenreferent auf den Punkt: „In den letzten Jahren war die Zusammenarbeit mit Andi Riegler und seiner Gattin Barbara wirklich hervorragend. Als er uns mitteilte, dass er sich beruflich verändern möchte, waren wir schockiert. Als Hallenreferent bin ich stolz, dass der Übergang zum neuen Pächter so gut funktioniert.“