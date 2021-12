Der Dirndl-Pionier ist nicht mehr: Trauer um Josef Fuxsteiner

Die Trauer im Tal ist groß: Am 11. Dezember verstarb Altbauer Josef Fuxsteiner.

Der 86-Jährige war Vordenker und Pionier im Bereich der Direktvermarktung regionaler Produkte und bei der Entwicklung der Dirndl-Idee. Beim Begräbnis ließen Alt-Bürgermeister Anton Gonaus und die Obfrau der Dirndltaler, Elfriede König, sein bewegtes Leben Revue passieren.

Als Kind ist Josef Fuxsteiner in kargen Zeiten auf dem Hof „Mitter-Eibenberg“ aufgewachsen, der sich seit 1836 in Familienbesitz befindet. Gattin Rosa heiratete er im Jahr 1958; der Ehe entstammen drei Söhne und eine Tochter. Gemeinsam betrieben sie den Hof mit Milchwirtschaft und Selbstversorgung.

Um ein weiteres Einkommen zu lukrieren, begann der Bergbauer in den 1960er Jahren mit der Direktvermarktung. „Mit dem Moped samt Buckelkorb auf dem Rücken fuhr er zu Kunden im Pielachtal und bis in das Mariazellerland“, erzählt Gonaus.

Fuxsteiner vermarktete Honig, Dörrobst, Schnäpse, Wildfrüchte und Dirndlprodukte. Später lieferte er mit dem Auto aus. „Damit baute sich die Familie ein zweites wirtschaftliches Standbein auf und leistete Pionierarbeit bei der Vermarktung regionaler Produkte“, sagt König.

In den 90er-Jahren war Fuxsteiner ein Gründungsmitglied der Dirndl-, Edelbrand- & Dörrobstgemeinschaft Pielachtal. Er engagierte sich bei der Entwicklung der Gemeinschafts-Etikette, erkannte den Wert der Dirndl und war Ehrenmitglied der Gemeinschaft.

In den 2000er-Jahren übernahmen Sohn Josef Fuxsteiner junior und dessen Gattin Melanie den Betrieb. Mit neuen Ideen, Investitionen in Produktions-, Verkaufs- und Schauräume bauten sie die 1. Dirndlmanufaktur & Destillerie auf. Ihr Betrieb ist im In- wie Ausland anerkannt, den Grundstein dafür legte Altbauer Josef.