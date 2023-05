Gemeinde Kirchberg beseitigt Gefahrenstelle am Güterweg Köchbrunn

Um eine Gefahrenstelle zu beseitigen, wird beim Güterweg Köchbrunn die Brücke über den Losbach saniert und verbreitert. In der Folge wird ein Teilstück des Güterweges auf einer Länge von 160 Metern neu ausgebaut.

Die Arbeiten für die Verbreiterung der Brücke samt Errichtung eines Steinwurfes sind derzeit im Gange. Der Auftrag dazu wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 20. März an die Firma Traunfellner als Bestbieter vergeben. Die Kosten betragen rund 40.000 Euro. In der Folge soll dann bis zum Herbst des heurigen Jahres ein Teilstück des Güterweges Köchbrunn saniert werden.

Güterwegereferent Christian Riegler berichtet: „Bei der Brücke gab es eine richtige Engstelle, die nun beseitigt wird. Zusätzlich hat ein Teilstück des Güterweges talwärts in Richtung Losbach nachgegeben, sodass es schon mehrmals mit Fahrzeugen zu gefährlichen Situationen kam. Durch die Sanierungsmaßnahme wird die Verkehrssituation wesentlich verbessert.“ Das Güterweg-Erhaltungsprojekt wird zu 55 Prozent aus Mitteln des Landes Niederösterreich, einschließlich einer Sonderförderung, finanziert. Die weiteren 45 Prozent der Kosten werden von der Gemeinde Kirchberg und den acht Interessenten aufgebracht. Als Obmann der Güterweggemeinschaft fungiert Herbert Brunnbauer.

