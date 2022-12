Goldenes Ehrenzeichen für Kraftwerks-Profi Kropik

Werbung

Für seine Verdienste und ehrenamtliche Tätigkeit rund um das Kleinwasserkraftwerk erhielt Paul Kropik von der Gemeinde das Goldene Ehrenzeichen. Bei der Beschlussfassung im Gemeinderat waren sich alle Fraktionen über die Verleihung einig. Die Überreichung erfolgte im Zuge einer Festveranstaltung in der Kirchberghalle.

In seiner Laudatio meinte Bürgermeister Franz Singer: „Paul Kropik hat sich große Verdienste als Berater der Gemeinde bei der Planung und Ausführung des Kleinwasser-Kraftwerkes an der Pielach im Ortszentrum von Kirchberg erworben. Zusätzlich hat er uns mit seinen Fachkenntnissen bei der Stromerzeugung im Inselbetrieb und bei der Blackout-Planungsvorsorge im Ort großartig unterstützt. Und dies alles in ehrenamtlicher Tätigkeit.“ Der Kraftwerks-Profi Paul Kropik hat lange Jahre mehrere Wasserkraftwerke im Pielach- und Traisental betrieben und ist daher Spezialist im Bereich der Stromerzeugung.

Hobbymäßig ist der „Pauli“ als engagierter Musiker beim Blasmusikverein Kirchberg und bei den Kapellen in Hohenberg und Frankenfels mit der Posaune und Tuba aktiv. Auch sein Humor ist allseits bekannt.

Einen Traum erfüllte er sich vor einigen Jahren, als er den Pilotenschein für den Hubschrauber erwarb. Seitdem hebt er mit dem Heli regelmäßig vom Stützpunkt Pitterle in Kilb ab.

