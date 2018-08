Kirchberg- Die Landjugend Kirchberg stellt sich kommendes Wochenende in den Dienst der Gemeinde, um ein gemeinnütziges Projekt umzusetzen. Am 1. und 2. September haben die Jugendlichen 42 Stunden lang Zeit, um eine - ihnen vorher nicht bekannte - Aufgabe zu meistern.



Am Freitag am Abend bekommt die Landjugendgruppe mit den Leitern Julia Kollermann und Peter Falkensteiner die Aufgabe für den Projektmarathon von der Gemeinde und Bürgermeister Anton Gonaus. Danach heißt es Hand anlegen, strategisch vorgehen und mehrere Gruppen bilden, für die es je einen anderen Aufgabenbereich gibt. Für den Projektmarathon und die Erfüllung aller Aufgaben bleiben 42 Stunden Zeit. Die Gruppe muss ihre Arbeit auch in Wort und Bild festhalten. Die öffentliche Präsentation der umgesetzten Aufgabe findet dann am Sonntag, 2. September, um 14 Uhr statt.