Laute Kritik an Mega-Bauprojekt auf „Attems-Gründen“

Die Gemeinde hat im Vorjahr die „Attems-Gründe“ im Bereich Hauswaldstraße und Tennisplatz gekauft. Rund ein Hektar vom vier Hektar großen Areal sollen für Hangwasser-Schutzmaßnahmen und ein Rückhaltebecken zur Verfügung stehen, die restliche Fläche als Baugrund gewidmet werden.

Bürgermeister Franz Singer (ÖVP) sieht in der Nutzung „ein Zukunftskonzept für die Weiterentwicklung von Kirchberg“. Durch den Grundkauf sei sichergestellt worden, dass die Gemeinde die Entwicklung dieses Areals mitgestalten könne.

„Schutzmaßnahmen müssen auf alle Fälle durchgeführt werden. Diese Flächen schließen an bestehendes Bauland an. Durch das Projekt würden viele bestehende Wohnobjekte aus der gelben Zone herausfallen, was eine wesentliche Verbesserung bedeutet“, betont Singer.

Der Gemeinderat beschloss mit Stimmenmehrheit, dass mit der Planung des Vorhabens begonnen werden soll (NÖN/49). ÖVP-Gemeinderat Herbert Gödel und FPÖ-Mandatar Wilhelm Weinmeier enthielten sich im Zuge der Sitzung ihrer Stimmen.

„Kirchberg hat sehr viele Wohnbaulücken und Grundstücke zur Verfügung wie beim Bahnhof, Kreisverkehr an der linken Au, die sofort bebaut oder umgewidmet werden können. Da brauche ich nicht eine wichtige unberührte Grünlandschaft ,zubetonieren‘“, begründet dies Gödel.

Kritisch sieht er die hohen erwarteten Kosten von mehr als einer Million Euro für das Projekt inklusive Rückhaltebecken. Die meisten betroffenen Grundstücke liegen in der „gelben Zone“ am Areal der alten Pielach. Gödel: „Wegen des dortigen Grundwassers sehe ich eine ordentliche Drainage als bessere Lösung als ein Rückhaltebecken.“

Ein guter Mittelweg sei also der Beschluss, nur die Planung freizugeben und erst dann in Folge über eine Umsetzung abzustimmen. Ursprünglich sollte das Projekt umfangreicher sein und auch den Wald oberhalb der Schlosssiedlung betreffen. „Letzteres wurde aufgrund von heftigen Protesten meinerseits sowie auch von der SPÖ und einigen Bürgern fallen gelassen“, informiert dazu FPÖ-Mann Wilhelm Weinmeier.

Damals war die Möglichkeit der Umwidmung in Grünland nicht sicher, da es sich zum Teil um ein Feuchtbiotop handelte. Weinmeier: „Aus dem gleichen Grund habe ich mich auch diesmal der Stimme enthalten, mit der Begründung, dass die Gemeinde erst dann ein solches Projekt beginnen soll, wenn die Widmungsfrage geklärt ist.“

SPÖ-Ortsparteiobmann Josef Keil befürwortet den Planungsbeginn für das Schutzprojekt: „Durch die vorgesehenen Maßnahmen werden bestehende Wohnobjekte geschützt und zusätzlich neue Baugründe geschaffen. Das ist der einzige größere Bereich, wo in Zukunft Bauland entstehen kann; auch eine weitere Kindergartengruppe könnte dort angesiedelt werden.“

Im geplanten Schutzgebiet wäre Freizeitgestaltung mit einem Kinderspielplatz und Fitnessparcour möglich. Ebenso ist der Bahndamm der Mariazellerbahn in die Schutzmaßnahmen eingebunden. „Auch bei anderen Hochwasserschutzmaßnahmen hat die Gemeinde die Kosten zum Schutz der Gemeindebürger getragen“, erinnert Keil.