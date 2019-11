Wenige Wochen ist es her, dass der Kirchberger Anton Gonaus bekanntgab, bei der nächsten Gemeinderatswahl nicht mehr antreten zu wollen. Jetzt steht sein Nachfolger fest: der langjährige Vize Franz Singer, ihn unterstützt der geschäftsführende Gemeinderat Severin Zöchbauer.

15 Jahre war Franz Singer (59) Vizebürgermeister. „Ich habe lange mit dem Bürgermeister zusammengearbeitet und wir tauschen uns immer aus. Das wird jetzt eine neue Herausforderung“, sagt Singer. Er überlegte schon, aber in Absprache mit der Familie fiel dann die Entscheidung für die Kandidatur an der VP-Spitze. „Die Frau muss mit an Bord sein, sonst funktioniert es nicht.“

„Ich habe lange mit dem Bürgermeister zusammengearbeitet und wir tauschen uns immer aus. Das wird jetzt eine neue Herausforderung“

Die kommenden Wochen will er für die Übernahme der Agenden von Gonaus nützen. Auch der Listenzweite Severin Zöchbauer blickt auf eine lange Gemeinderatskarriere zurück. „Bei meiner Landwirtschaft ist die Nachfolge geklärt. Als Vize geht es in erster Linie um die Unterstützung des Bürgermeisters“, versichert Zöchbauer dem neuen Spitzenkandidaten seine Loyalität.

Hauptthemen der beiden werden der Hochwasserschutz, die Sanierung des Bauhofes, ein barrierefreies Gemeindeamt sowie der Kampf gegen die Bodenversiegelung und die Erhaltung der Güterwege sein. „Nächstes Jahr im März starten die Arbeiten für den Abschluss des Hochwasserschutzes“, berichtet Singer. Durch den neuen Flutschutz entsteht Fläche für einen 1,25 Meter breiten Gehweg vom Gasthaus Kalteis bis zur Tankstelle. Bis im Sommer sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. „Auch die Umwelt soll ein Schwerpunktthema werden, schließlich sind wir e5-Gemeinde“, betont Singer.

Sowohl Singer als auch Zöchbauer wollen auf Teamarbeit setzen. „Im Vordergrund soll nicht ich als Person stehen, sondern das Team“, hebt Singer hervor. Auch die Zusammenarbeit mit den den anderen Fraktionen soll weiterhin freundschaftlich sein. „So wie es in vielen Jahren gewachsen ist“, fügt Zöchbauer hinzu.

Ausgleich finden sie in Hobbys. „Was für Singer die Berge sind, ist für mich die Musik“, schmunzelt Zöchbauer, der Gründer der Kirchberger Tanzlmusi. Singer geht gerne in die Berge und hat noch einige Ziele, die er erreichen will. Trotz der neuen Aufgaben wollen sich die beiden Zeit für ihre Hobbys bewahren.