Pächter gesucht: Neuanfang für Gemeindegastro

Wenige Wochen nachdem sich der letzte Pächter der Hallengastro mit der Barnabas-Lounge verabschiedet hatte, schrieb die Marktgemeinde Kirchberg die Verpachtung des Gastronomiebetriebes in der Kirchberghalle samt Hallenbewirtung sowie auch gleichzeitig den Betrieb des Badebuffets im Erlebnisfreibad Kirchberg komplett neu aus.

Bürgermeister Franz Singer erklärt: „Wir machen hier einen Neuanfang und schreiben die drei Bewirtungsbereiche für das Gastlokal in der Kirchberghalle, für die Hallenbewirtschaftung und für den Betrieb des Badbuffets im Freibad zur gemeinsamen Verpachtung aus.“ Bewerbungen können bis zum 21. November am Gemeindeamt Kirchberg deponiert werden.

Der Gastronomiebetrieb in der Schulgasse 8, bietet eine Gastronomiefläche samt angeschlossener Terrasse zur Pielach von 96 m². Dazu gibt es eine große Küche und Lagermöglichkeiten. Das Lokal befindet sich direkt neben der Bogenbrücke an der Pielach und am Oggersheimer Promenadeweg. Hier führen der Pielachtal-Radweg, die Wanderroute 5/1, der Dreitausendschritte-Weg und der Pielachtaler Pilgerweg vorbei.

Neu verpachtet wird auch das Badbuffet im Erlebnisfreibad Kirchberg. Das Buffet verfügt über einen Innenbereich von 26 m² und eine Terrasse mit 170 m² Fläche für die Gäste. Das Erlebnisfreibad wird in der Saison von rund 25.000 Badegästen frequentiert.