„Ich bin vom ersten Tag an gerne in die Sauna gegangen und habe sie mit Herzblut betrieben. Wir sind hier eine große Familie“, sagt Renate Gamsjäger. Die in familiärer Atmosphäre geführte Sauna ist seit dem Jahre 1990 in der Gemeinde eine wichtige Einrichtung für die Gesundheit und Entspannung.

Die gesamte Anlage umfasst zwei Saunen, Solarium, Dampfbad, Infrarotkabine, Kaltwasserbecken, ein gemütliches Stüberl, den Umkleideraum und das Freigelände. Die Gäste kommen aus dem Heimatort, dem Pielachtal und den Nachbartälern. Bestens unterstützt wurde Renate Gamsjäger in all den Jahren bei ihrer Arbeit von ihrem Gatten Andi, Tochter Bianca, Schwägerin Helga, Schwester Ulli und ihrer Mutter Christine Steindl. Mit Anfang Mai dieses Jahres beendet sie nun ihre Tätigkeit.

Großes Lob gibt es von Bürgermeister Anton Gonaus: „Unsere Sauna ist durch die hervorragende Betreuung von Renate Gamsjäger in einem Topzustand. Die Gäste schätzen die perfekte Hygiene und den guten Service. Wir bedauern sehr, dass unsere Pächterin im Mai dieses Jahres aufhört.“

Treue Besucher sind seit Anbeginn etwa Helmut Fritz, Herbert Kaiser, Karl Schlöglhofer, Maria Hahn, Elisabeth Kalteis und Grete Niederer. Berühmt ist der Urschrei von Leopold Gansch beim Sprung in das Kaltwasserbecken. Die größte Gaudi gibt es nach dem Aufguss beim Bauernschnapsen mit Sepp Gansberger und Helmut Sunk. Auch Pfarrer August Blazic ist seit Jahren treuer Gast. Die Gemeinde hofft, als Nachfolge wieder einen qualifizierten Betreiber zu finden.