Mit ihrem Unternehmen „Bettenstudio Purer“ haben sich Heidemarie und Gerhard Purer weit über die Landesgrenzen hinweg einen Namen erworben. Beide gehen in Pension und Sohn Michael Purer hat die Firma übernommen.

Das Bettenstudio Purer in Kirchberg ist als Spezialist für Wasserbetten, Matratzen und Schlafberatungen bekannt. Jetzt ist eine branchenfremde Erweiterung geplant. Als Freunde der griechischen Gastronomie wird ein Teil des Geschäftes ein „Griechenland-Shop“, in dem man viele Spezialitäten für Küche und Genuss erwerben kann. Michael Purer erhält Unterstützung von Freundin Susanne Wagner und Bruder Andreas Purer, um die Anforderungen in der Firma und im Online-Handel zu meistern.

Zur Firmenübergabe gratulierten Wirtschaftsbund-Obmann Herbert Gödel und Bürgermeister Anton Gonaus. „Zur erfolgreichen Betriebsübernahme wünschen wir dem jungen Team mit Michael Purer voran viel Erfolg“, so Gonaus.