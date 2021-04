Seit Kurzem gibt es mit der „Sesselwelt“ eine Plattform für Gewerbekunden. Vom Rohmaterial bis zu den fertigen Produkten werden Qualitäts-Sessel, Stühle, Hocker, Bänke, Tische und die dazu passenden Stoffe sowie auch Büroeinrichtungen angeboten.

Günter Grassmann ist Mitbegründer der Plattform Sesselwelt. Mit Gattin Renate zeigt er einen kleinen Teil des Sessel-Angebotes seiner Firma, welche online im Internet gemeinsam mit drei weiteren Firmen präsentiert wird. NOEN

Mitgegründet wurde die Plattform von Günter Grassmann. Er berichtet über das Projekt: „Die Sesselwelt ist die erste firmenübergreifende Sesselplattform. Ideal zum Informieren für Tischler, Wohnstudios, Planer und Wiederverkäufer. Diese können alleine oder mit Kunden durch die Website navigieren und erhalten alle Informationen zu Sesseldetails, Holzarten, Stoffbedarf, Lieferzeiten und Einkaufspreisen“. Mit dabei ist seine Firma Grassmann, die am Betriebsstandort in Kirchberg im Jahr rund 12.000 Qualitäts-Sessel, Hocker, Bänke und Tische aus heimischen Hölzern herstellt. Derzeit entsteht gerade ein 500 m 2 großer Zubau.

Ein weiteres Mitglied ist die Tiroler Firma „Pallestrang Stühle“, welche in diesem Bereich die Handelswaren vertreibt und vor einiger Zeit von der Firma Grassmann erworben wurde. Wichtige Ergänzungen auf der Plattform „Sesselwelt“ sind die Firma Drinett-Stoffe mit großer Auswahl in diesem Bereich sowie die Firma Rim, welche den Bedarf an Objekt- und Büroeinrichtungen abdeckt. Günter Grassmann informiert dazu: „Auf der Website gibt es auch eine Suchfiguration, um die verschiedensten Variationen zusammenstellen zu können. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist es wichtig, dass wir unsere hochwertigen Produkte auch online bestens präsentieren können.“ Informationen gibt es unter: www.sesselwelt.at