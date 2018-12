„Seit zwanzig Jahren erfüllt die Tankstelle eine wichtige Rolle für die Infrastruktur und Kommunikation in der Marktgemeinde Kirchberg und im inneren Pielachtal“, gratulierte Bürgermeister Anton Gonaus zum 20-jährigen Jubiläum der Tankstelle von Klaus Springer. Gemeinsam mit seinen Mitarbeiterinnen Brigitte Gerstl und Gabriele Riedl sorgt er dafür, dass die Turmöl-Tankstelle, die letztes Jahr renoviert wurde, täglich geöffnet hat. Er berichtet: „Bei uns gibt es Markentreibstoffe an vier Zapfsäulen, Heizöl und eine moderne Waschanlage, wo das gebrauchte Wasser wieder aufbereitet wird.“ Geschätzt wird von den Kunden die familiäre Atmosphäre im Tankstellen-Shop. Geboten werden Getränke und regionale Produkten wie Honig vom Chef, Schafkäse vom Bauernhof Hof-egger und Produkte der Fleischerei Dorrer.

In den 1950-iger Jahren wurde die Tankstelle von der Familie Hartmann gegründet. Als Karl und Elfriede Hartmann in Pension gingen, verkauften sie den Betrieb vor zwanzig Jahren an die Firma AWI. Diese verpachtete das Areal an Klaus Springer und Stefan Hartmann. Im Jahr 2014 übernahm die „Doppler-Gruppe Turmöl“ die Selbstbedienungs-Tankstelle. Klaus Springer fungiert nun als alleiniger Pächter.